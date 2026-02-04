Ludwigshafen – Zugschaffner bei Fahrkartenkontrolle totgeprügelt – Ludwigshafen trauert um Serkan Calar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Tod des Zugschaffners Serkan Calar hat in Ludwigshafen große Bestürzung ausgelöst. Der 36-Jährige, der aus Ludwigshafen stammte, kam infolge eines gewaltsamen Angriffs ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Serkan Calar während einer Fahrkartenkontrolle von einem Angreifer so schwer misshandelt, dass er später an den Folgen der Tat verstarb.

Der Vorfall hat in der Stadt tiefe Betroffenheit hervorgerufen und eine Debatte über die Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr ausgelöst. Viele Menschen trauern um den Verstorbenen und sprechen seiner Familie sowie seinen Kollegen ihr Mitgefühl aus.

Die Trauerfeier soll in einer Moschee in Ludwigshafen stattfinden. Ein genauer Termin ist derzeit noch nicht bekannt.

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 14:16