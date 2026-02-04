Ludwigshafen – Zugbegleiter nach Angriff durch Fahrgast gestorben – EVG ruft zu Schweigeminute auf

Der in einem Regionalexpress lebensgefährlich verletzte Zugbegleiter Serkan C. ist tot. Unser 36-jährige Kollege war am Montagabend bei einer Ticketkontrolle von einem Fahrgast attackiert worden. Der EVG-Vorsitzende Martin Burkert dazu:

„Wir sind erschüttert und trauern um unseren Kollegen Serkan C., der seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Wir rufen heute alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sowie die Fahrgäste zu einer Schweigeminute um 15 Uhr auf. Heute steht die Eisenbahnerfamilie still. Und ab morgen erhöhen wir nochmal den Druck. Dieser brutale Überfall muss jetzt ein Umdenken einleiten. Wir erwarten, dass die Politik jetzt sofort Maßnahmen für mehr Sicherheit ergreift. So ein Fall darf sich niemals wiederholen.“

Quelle EVG

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 14:44