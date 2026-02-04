Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 06. Februar 2026, heißt es wieder Turmklang im Turmrestaurant.

Von 20:00 bis 24:00 Uhr sorgt DJ Soulstar für entspannte Afterwork-Vibes und den passenden Sound zum Abschalten nach der Arbeitswoche.

Freut euch auf eine lockere Atmosphäre, beste Cocktails und eine stilvolle Location mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Kulinarischer Genuss vor dem Afterwork

Das Turmrestaurant zählt zu den feinen Küchen der Metropolregion. Wer sich vor dem Start von Turmklang noch kulinarisch verwöhnen lassen möchte, kann den Abend entspannt mit einem Essen beginnen – die Küche ist bis 21:00 Uhr geöffnet.

Parkplätze vorhanden

Eintritt frei

Erst genießen, dann feiern – Turmklang im Turmrestaurant ist der perfekte Auftakt ins Wochenende.

