Ludwigshafen – Trickdiebe stehlen Bargeld und Schmuck

Ludwigshafen (ots) Am Montag (02.02.2026), gegen 16 Uhr, erhielt eine Seniorin aus der Fieskostraße (Höhe Niedererdstraße) einen Anruf angeblicher Telekom-Mitarbeiter, die ihr ankündigten, in Kürze Wartungsarbeiten in ihrem Haus vornehmen zu müssen. Kurz darauf klingelten ein Mann und eine Frau, die sich als die Servicemitarbeiter ausgaben. Die Seniorin ging mit der Frau in den Keller, um die Elektronik zu überprüfen. In der Zwischenzeit entwendete der Mann unbemerkt Bargeld und Schmuck aus dem Wohnbereich.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben: Der Mann war ca. 1,60 m groß, hatte kurze schwarze Haare, etwas dunklere Haut, war schlank und hatte einen Oberlippenbart. Er trug dunkle Hosen und eine dunkle Stoffjacke.

Die Frau war ca. 1,65 m groß und etwas korpulenter. Sie hatte hellbraune schulterlange offene Haare. Sie trug einen hellgrauen kurzen Stoffmantel. Wer hat am Montagnachmittag im Bereich der Fieskostraße entsprechende Personen beobachtet oder kann Hinweise auf ihre Identität geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 12:13