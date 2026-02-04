  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Polizei im Park
04.02.2026, 22:38 Uhr

Ludwigshafen – Erneuter Einsatz an der Ernst-Reuter-Schule – Sicherheitslage verschärft sich – Videoüberwachung an Grundschule

Polizei im ParkLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Was ist los an den Ludwigshafener Schulen? Am heutigen Abend kam es erneut zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Ernst-Reuter-Schule. Der genaue Grund des Einsatzes steht derzeit noch nicht fest.

Schülerinnen und Schüler berichten gegenüber MRN-News von regelmäßigen Einbrüchen, Diebstählen und massivem Vandalismus auf dem Schulgelände. Dabei wurden Whiteboards zerstört und mehrere Laptops gestohlen.

Ludwigshafen – Bereits im Februar kam es zu einem Carport Brand an Ernst Reuter Schule

Bereits in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Mensa der Schule zweimal Ziel von Einbrechern war. In diesem Zusammenhang wurde Feuer gelegt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Zudem liegen MRN-News Informationen vor, dass es in der Vergangenheit zu Bedrohungen von Lehrkräften mit Messern gekommen ist.

Nach Angaben aus dem schulischen Umfeld findet ein geregelter Unterricht kaum noch statt. Immer wieder kommt es zu massiven Störungen während des Unterrichts. Als nur ein Beispiel werden Böller genannt, die während des laufenden Unterrichts gezündet wurden, was bei Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern für große Verunsicherung sorgt.

Der Redaktion liegt ein Elternbrief vor, der von der Schulleitung, dem Schulträger sowie allen schulischen Gremien unterzeichnet ist. Darin wird mitgeteilt, dass an der Grundschule Ernst-Reuter-Schule eine Videoüberwachung in ausgewählten Bereichen des Schulgeländes in Betrieb genommen wurde. Ziel der Maßnahme ist es, die Sicherheit deutlich zu erhöhen und Vandalismus wirksam einzudämmen.

Wie der heutige Einsatz von Polizei und Feuerwehr konkret einzuordnen ist, war zum Redaktionsschluss noch offen. MRN-News wird weiter berichten.

Einordnung: Angespannte Gesamtsituation an Ludwigshafener Schulen

Die Ereignisse an der Ernst-Reuter-Schule stehen nicht isoliert, sondern spiegeln eine angespannte Gesamtsituation an mehreren Schulen in Ludwigshafen wider. Seit Monaten sorgt auch die Karolinen-Burger-Realschule in der Öffentlichkeit für Schlagzeilen aufgrund wiederkehrender Vorfälle und Störungen im Schulalltag. Zusätzlich gerät die Grundschule Gräfenau immer wieder in den Fokus: Dort mussten in den vergangenen Jahren wiederholt zahlreiche Erstklässler das Schuljahr nicht erfolgreich abschließen oder erneut besuchen, weil sie die nötigen Lernziele nicht erreichen konnten, was bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte und Debatten über Bildungspolitik und Fördermaßnahmen auslöste.

Insgesamt wächst der Druck auf Stadt und Landespolitik, Schulträger und Verantwortliche, nachhaltige Konzepte für mehr Sicherheit, geordneten Unterricht und wirkungsvolle Unterstützung an Ludwigshafener Schulen umzusetzen, damit Schülerinnen und Schüler in einem förderlichen Umfeld lernen und sich entwickeln können.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 22:44

