Ludwigshafen – Anzeige – Genussvolle Zweisamkeit zum Valentinstag im Turmrestaurant Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, sich Zeit füreinander zu nehmen – und was könnte romantischer sein als ein gemeinsames Dinner? Das Turmrestaurant im Ebertpark lädt Verliebte in diesem Jahr zu einem exklusiven Valentinsmenü ein, das Genuss, Eleganz und Gefühl miteinander verbindet.
Das Valentinsmenü im Turmrestaurant im Ebertpark kostet 59 Euro pro Person und bietet den idealen Rahmen für einen Abend voller Nähe, Genuss und besonderer Momente. Wer den Valentinstag nicht nur feiern, sondern fühlen möchte, findet hier den passenden Ort dafür.
Menü
Vorspeise
Avocado–Mangosalat an feiner Paprikasalsa
mit wahlweise gebratenen Garnelen
oder
gratiniertem Ziegenkäse
Hauptgang zur Wahl
Kalbsrückensteak auf mediterranem Gemüsearrangement begleitet von Rosmarinkartoffeln
oder
St. Petersfisch auf samtigem Kartoffel-Erbsenpüree mit Safransauce
oder
Linguini mit jungem Lauch in Trüffelrahm verfeinert mit gehobelter Belper Knolle
Dessert
Desservariation „Turm“
Preis pro Person 59,00 €
Jetzt reservieren & gemeinsam genießen.
Turmrestaurant im Ebertpark
Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag
11:00 – 23:00 Uhr
Küche: 12:00 – 21:00 Uhr
Anfahrt zum Parkplatz der Eberthalle
Adresse für Ihr Navigationssystem:
Erzbergerstraße 83, 67063 Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 17:32