Ludwigshafen – Anzeige – Genussvolle Zweisamkeit zum Valentinstag im Turmrestaurant Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, sich Zeit füreinander zu nehmen – und was könnte romantischer sein als ein gemeinsames Dinner? Das Turmrestaurant im Ebertpark lädt Verliebte in diesem Jahr zu einem exklusiven Valentinsmenü ein, das Genuss, Eleganz und Gefühl miteinander verbindet.



Das Valentinsmenü im Turmrestaurant im Ebertpark kostet 59 Euro pro Person und bietet den idealen Rahmen für einen Abend voller Nähe, Genuss und besonderer Momente. Wer den Valentinstag nicht nur feiern, sondern fühlen möchte, findet hier den passenden Ort dafür.

Menü

Vorspeise

Avocado–Mangosalat an feiner Paprikasalsa

mit wahlweise gebratenen Garnelen

oder

gratiniertem Ziegenkäse

Hauptgang zur Wahl

Kalbsrückensteak auf mediterranem Gemüsearrangement begleitet von Rosmarinkartoffeln

oder

St. Petersfisch auf samtigem Kartoffel-Erbsenpüree mit Safransauce

oder

Linguini mit jungem Lauch in Trüffelrahm verfeinert mit gehobelter Belper Knolle

Dessert

Desservariation „Turm“

Preis pro Person 59,00 €

Jetzt reservieren & gemeinsam genießen.

Turmrestaurant im Ebertpark

Turmrestaurant im Ebertpark

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag

11:00 – 23:00 Uhr

Küche: 12:00 – 21:00 Uhr

Anfahrt zum Parkplatz der Eberthalle

Adresse für Ihr Navigationssystem:

Erzbergerstraße 83, 67063 Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 17:32