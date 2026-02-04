Landstuhl – Schnieder: Nachricht vom Tod des Zugbegleiters lässt mich erschrocken und in tiefer Trauer zurück

Landstuhl – Mainz – Wie bereits berichtet ist der 36-jährige Zugbegleiter, der am Montagabend kurz nach dem Bahnhof Landstuhl in der Bahn von einem Schwarzfahrer angegriffen wurde, ist verstorben.

Dazu äußert sich der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Gordon Schnieder, wie folgt:

„Die Nachricht vom Tod des Zugbegleiters lässt mich erschrocken und in tiefer Trauer zurück. In dieser schweren Stunde sind meine Gedanken bei der Familie, den Angehörigen und Freunden des Opfers – ihnen gilt mein tiefes Mitgefühl. Ich bin fassungslos. Der junge Mann hat seine Arbeit gemacht – Fahrkarten kontrolliert – dabei wurde er brutal angegriffen. Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Solch ein Angriff ist ein Angriff gegen uns alle. Immer häufiger werden Uniformierte – Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst – Opfer von Gewalt. Wir nehmen wahr, dass die Hemmschwelle für Beleidigungen, Bedrohungen und Attacken sinkt – Verrohung hat viele Gesichter. Sie ist ein großes gesellschaftliches Problem. Daher ist es unsere Pflicht, solchen Angriffen entschlossen entgegenzutreten.“

