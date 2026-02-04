Landstuhl – 36-jähriger Zugbegleiter nach Angriff verstorben

Landstuhl – In Rheinland-Pfalz ist ein Zugbegleiter nach einem Angriff in einem Regionalexpress tödlich verletzt worden. Der 36-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen, wie die Deutsche Bahn bestätigte.

Nach Angaben der Polizei kam es am Montagabend in einem Regionalexpress, der den Bahnhof Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) in Richtung Homburg verließ, zu dem Angriff. Der Zugbegleiter hatte zuvor einen 26 Jahre alten Fahrgast kontrolliert, der keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte. Als der Mann daraufhin des Zuges verwiesen werden sollte, griff er den Bahnmitarbeiter nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt an.

Der Zugbegleiter erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und musste noch am Tatort reanimiert werden. Fahrgäste alarmierten die Polizei und leisteten Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Der mutmaßliche Angreifer wurde noch vor Ort von Kräften der Landespolizei des Saarlandes und der Bundespolizei festgenommen. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern beim Polizeipräsidium Westpfalz hat die Ermittlungen übernommen. Zunächst wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Der Tatverdächtige soll am Dienstag einem Richter am Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf der Tat dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 11:06