Landau – Erfreuliche News: Dromedargeburt im Zoo Landau

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Nicht überraschend – dennoch besonders erfreulich:

Der aktuell jüngste Neuzugang des Zoo Landau ist ein kleiner Dromedarhengst! Am Morgen des 2. Februar fand das Tierpflegeteam das augenscheinlich gesunde Fohlen vor, das in den frühen Morgenstunden ohne menschliches „Zutun“ geboren wurde. Dromedargeburten kündigen sich durch eine Reihe von körperlichen Veränderungen bei der Mutter an, aber dieser Prozess kann sich über mehrere Wochen vor dem Geburtstermin hinziehen. So war die anstehende Geburt insgesamt keine Überraschung, aber an diesem Morgen dennoch höchsterfreulich. Es ist bereits das sechste Fohlen, das die Zuchtstute JAQUELINE, die selbst im Jahr 2010 im Zoo Landau geboren wurde, zur Welt gebracht hat und nun aufzieht. Die schon erfahrene Mutter ist dementsprechend gelassen und kümmert sich erneut vorbildlich um den Nachwuchs. Der kleine Hengst, der mit seiner tiefbraunen Farbe ganz nach seinem Vater, dem Landauer Zuchthengst SAID, kommt, war bereits am ersten Tag auffällig agil. Die Zoogäste bittet das Zooteam allerdings noch um etwas Geduld – es könnte noch ein paar Tage dauern, bis der Kleine sich im Vorgehege zeigt, auch je nach Wetterbedingungen.



Bildunterschrift: Dromedarstute Jaqueline mit ihrem jüngsten Nachwuchs. Farblich sieht das Fohlen eher seinem Vater ähnlich. Quelle Zoo Landau

Quelle Text/Bild Zoo Landau

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 15:48