Heppenheim / Metropolregion Rhein-Meckar(red/ak) – Wahlberechtigte, die am Wahltag nicht persönlich in ihrem Wahlraum erscheinen können oder möchten, haben die Möglichkeit, ihre Briefwahlunterlagen bequem online zu beantragen. Über das digitale Antragsverfahren auf der städtischen Website lässt sich der Wahlschein mit den dazugehörigen Unterlagen schnell und sicher beantragen. Der Link zum Online‑Antrag ist bis zum 10. März nutzbar. Es wird gebeten, eine Telefonnummer für Rückfragen anzugeben und von Mehrfachbeantragungen abzusehen.

Neben dem Online‑Antrag ist es auch möglich, die Briefwahlunterlagen per E‑Mail, persönlich oder per Briefwahlantrag auf der Wahlbenachrichtigung zu beantragen. Die Antragsfrist für die Briefwahl (Eingang des Antrags oder persönliche Beantragung im Briefwahlbüro) endet am Freitag, dem 13.03.2026 um 13:00 Uhr.

Weitere Informationen und Hinweise zur Beantragung sowie die entsprechenden Links zum Online‑Formular finden sich auf der Website der Stadt Heppenheim unter heppenheim.de/kommunalwahl.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 21:51