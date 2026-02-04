Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten gewinnen starke Partnerschaften an Bedeutung. Wie aus kurzen Begegnungen tragfähige Beziehungen entstehen können, steht im Mittelpunkt des ersten „IdeenLunch“ in diesem Jahr am Mittwoch, 11. Februar 2026, im Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum MARLENE 42. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt von 12.30 bis 14 Uhr zum Netzwerktreffen zur Mittagspause ein.

Unter dem Jahresthema „Partnerschaften“ widmet sich der monatliche „IdeenLunch“ 2026 der Frage, wie Kooperationen, Netzwerke und gemeinsames Handeln kreative, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen stärken können. Denn: Komplexe Herausforderungen lassen sich heute kaum noch allein bewältigen – Zusammenarbeit, Vertrauen und geteilte Verantwortung werden zu zentralen Erfolgsfaktoren. Partnerschaften schaffen Stabilität in unsicheren Zeiten und eröffnen zugleich neue Räume für Innovation, Dialog und nachhaltige Lösungen.

Beim ersten Treffen in diesem Jahr geht es daher um die Frage, wie aus Begegnungen Beziehungen werden, so dass sich starke Partnerschaften entwickeln können. „Vertrauen ist der Schlüssel für belastbare Netzwerke“, betont Elena Lichtenthaler, die gemeinsam mit ihrem Partner den Impulsvortrag halten wird. Doch wie entsteht Vertrauen in kurzer Zeit? Wie lassen sich Netzwerke zwanglos aufbauen? Und wie werden aus zufälligen Begegnungen gemeinsame Projekte und tragfähige Partnerschaften?

In einem interaktiven Impuls zeigen Elena und Martin R. Lichtenthaler, wie dies authentisch gelingen kann. Als Gründerin und Gründer von Mighty Real, einem Beratungsunternehmen für interaktive Veranstaltungsformate, Team- und Führungskräftetrainings sowie Coachings, unterstützen sie Menschen dabei, schnell in echten Kontakt zu kommen, mutig zusammenzuarbeiten und gelassener mit Komplexität umzugehen.

Der „IdeenLunch“ bringt monatlich Kreativschaffende, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Interessierte aus Heidelberg und der Region zusammen – zum Netzwerken, Austauschen und gemeinsamen Weiterdenken. Ein vegetarisches und veganes Mittagessen wird zum Selbstkostenpreis angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – auch spontan Interessierte sind herzlich willkommen.

Quelle: Stadt Heidelberg

