

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg stärkt gemeinsam mit dem Land weiter das ehrenamtliche Engagement: Seit Mitte Januar 2026 können Ehrenamtliche in Heidelberg die Ehrenamtskarte Baden-Württemberg beantragen. Für engagierte Bürgerinnen und Bürger besteht am Freitag, 6. Februar 2026, ab 14 Uhr im Heidelberger Rathaus die Möglichkeit, sich umfassend rund um die Landesehrenamtskarte zu informieren. Oberbürgermeister Eckart Würzner und Dr. Ute Leidig, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, stellen das Angebot vor und überreichen die ersten Ehrenamtskarten in Heidelberg an Ehrenamtliche.

Zudem können Ehrenamtliche mit ausgefülltem Antrag und einer Bestätigung ihres Engagements auch gleich vor Ort eine Landesehrenamtskarte beantragen und sich auch ausstellen lassen. Bis 17 Uhr gibt es im Rathaus vielfältige Informationen rund um ehrenamtliches Engagement und die Landesehrenamtskarte. Antragsformulare und vielfältige Informationen rund um das Angebot sind online unter www.heidelberg.de/ehrenamtskarte erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch unter www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de.

Wer ist antragsberechtigt?

Antragsberechtigt sind unter anderem Mitglieder in Einsatzabteilungen von Rettungsorganisationen – eine Übersicht gibt es unter www.heidelberg.de/ehrenamtskarte – sowie Ehrenamtliche, die sich seit mindestens einem Jahr in Heidelberg in hohem Maße für die Gesellschaft engagieren, sich in den vergangenen zwölf Monaten mindestens 200 Stunden freiwillig und unentgeltlich in einer Organisation für das Gemeinwohl eingesetzt haben oder in jüngster Zeit mindestens 100 Stunden freiwillig in einem gemeinwohlorientierten Projekt gearbeitet haben. Die jeweilige Organisation muss das Ehrenamt und den Stundenumfang bescheinigen.

Inhaberinnen und Inhaber des Landesehrenamtskarte Baden-Württemberg erhalten in ausgewählten Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen in Heidelberg und landesweit Vergünstigungen und besondere Angebote.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 22:22