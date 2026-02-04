Heidelberg – Gottesdienst für Singles am Valentinstag

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Sich mit anderen Alleinstehenden austauschen und Segen empfangen

Am Valentinstag, 14. Februar, um 19:30 Uhr sind Alleinstehende aus Heidelberg und Umgebung zu einem Gottesdienst mit anschließendem Austausch und Sektempfang in die Providenzkirche, Hauptstraße 90A, in der Heidelberger Altstadt eingeladen, unabhängig von Alter und Kirchenzugehörigkeit. Unter der Überschrift „Beziehungsstatus? Egal. Geliebt. Punkt.“ geht es darum, den Tag der Liebe zu feiern und sich bewusst zu machen, dass wir, unabhängig vom menschlichen Beziehungsstatus, alle geliebt sind.

An diesem Abend besinnen wir uns darauf, dass es nicht auf den menschlichen Beziehungsstatus ankommt, wenn es um das Geliebt-Sein geht. Der Valentinstag ist der Tag der Liebe, und von Gott geliebt und wunderbar gemacht ist jede und jeder von uns. Gemeinsam feiern wir daher Gottesdienst unter der Überschrift „Beziehungsstatus? Egal. Geliebt. Punkt.“ und laden dazu Menschen aus Heidelberg und Umgebung ein, die nicht in einer Partnerschaft leben – ob aus Überzeugung oder unfreiwillig, ob schon lange oder erst seit kurzem, ob jung oder hochbetagt.

Im Anschluss an den Gottesdienst, der für alle Interessierten unabhängig von der Kirchenzugehörigkeit offen ist, gibt es Zeit für Gespräche bei einem kleinen Sektempfang.

Veranstaltet wird der Abend von der Evangelischen Kirche in Heidelberg. Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Infos und Kontakt für Interessierte: Pfarrerin Christiane Bindseil, christiane.bindseil@kbz.ekiba.de

Quelle: Evangelische Bonhoeffer-Gemeinde

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 13:59