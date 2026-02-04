Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss des Heidelberger Gemeinderates hat in seiner Sitzung am 3. Februar 2026 die Planungs- und Vermessungsleistungen für die nördliche Erschließungsstraße im Campusgebiet Im Neuenheimer Feld beschlossen. Der Bau einer Erschließungsstraße im Norden des Gebiets ist notwendig, um die verkehrliche Erschließung des Campus langfristig zu sichern und die Voraussetzungen für den geplanten Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu schaffen. Im Zuge der vorgesehenen Straßenbahnführung im Campusring ist es erforderlich, Teile des Autoverkehrs auf eine neue Straßenverbindung zu verlagern.

Die nördliche Erschließungsstraße ist ein zentraler Baustein der weiteren Entwicklung des Gebiets und muss zeitnah geplant werden, um die Erreichbarkeit der ansässigen Einrichtungen auch während künftiger Bauphasen sicherzustellen. Grundlage dafür ist die zwischen Land Baden-Württemberg, Universität Heidelberg und Stadt Heidelberg unterzeichnete Umsetzungsvereinbarung, die die Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Umsetzung des Masterplans regelt.

Als nächster Schritt soll ein externes Planungsbüro mit der Erarbeitung erster Entwürfe für die neue Straße beauftragt werden. Parallel dazu werden notwendige Vermessungsarbeiten vorbereitet und das Bebauungsplanverfahren für die Erschließungsflächen schreitet voran.

Weitere Informationen zum Masterplan Neuenheimer Feld gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/entwickeln > Campus INF.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 22:32