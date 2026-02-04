

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – 14 pädagogische Fachkräfte aus Kolumbien unterstützen jetzt Kindertageseinrichtungen in Heidelberg. Die Erzieherinnen und Erzieher arbeiten in vier städtischen Kitas sowie in neun Einrichtungen freier Träger. Am 2. Februar 2026 sind sie auf einem Willkommensfest im Dezernat#16 von Bürgermeisterin Stefanie Jansen offiziell begrüßt worden. „Sie bringen als neue Kolleginnen und Kollegen nicht nur ihre fachliche Kompetenz, sondern auch neue kulturelle Impulse in die Heidelberger Kitas. Ihre Mitarbeit ist ein weiterer wertvoller Baustein für eine verlässliche Kinderbetreuung in Heidelberg“, sagte Jansen. Die 14 Fachkräfte – 13 Frauen und ein Mann – verfügen über einen Hochschulabschluss in Frühpädagogik aus Kolumbien. Die Stadt Heidelberg kooperiert für das Projekt gemeinsam mit sechs freien Trägern mit der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit.

Begleitung für einen guten Start in Heidelberg

Mehr als 9.000 Kilometer Luftlinie trennen die neuen Erzieherinnen und Erzieher von ihrem Heimatland. Damit der Einstieg in Arbeit und Alltag gelingt, werden die Fachkräfte in den ersten Monaten intensiv begleitet. Die Heidelberger Dienste gGmbH organisieren unter anderem die erste Unterkunft im Fachkräftehaus in der Heidelberger Südstadt, unterstützen bei Behördengängen, Versicherungs- und Vertragsfragen, bieten Ausflüge und andere soziale Austauschformate an. „Internationale Fachkräfte, die sich für einen beruflichen Neuanfang in Deutschland entscheiden, brauchen gerade zu Beginn verlässliche Unterstützung“, erklärt Nadine Hülden, Geschäftsführerin der Heidelberger Dienste gGmbH.

Vermittlung über Pilotprojekt der Bundesagentur für Arbeit

Die Vermittlung der Fachkräfte erfolgte im Rahmen des Pilotprojekts „Shaping the Future – EDUCO“ der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit in Kooperation mit dem kolumbianischen Servicio Público de Empleo (SPE). Das Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg ist regionaler Partner des Projekts. Für die Fachkräfte bietet die Tätigkeit in Deutschland die Möglichkeit, in stabilen Arbeitsstrukturen zu arbeiten und von besseren Fortbildungs- und Verdienstmöglichkeiten zu profitieren. Weil die Stadt bei der Fachkräfterekrutierung in besonders engem Schulterschluss mit den freien Trägern von Kinderbetreuung arbeitet, profitieren davon nicht nur die städtischen, sondern auch die nichtstädtischen Einrichtungen.

Baustein zur Stabilisierung der Fachkräftesituation

Die Rekrutierung internationaler Arbeitskräfte ist Teil eines Maßnahmenpakets zur Sicherung der Fachkräfteversorgung in Heidelberger Kitas. Mittel- und langfristig bleibt es wichtig, für die Betreuungsangebote in Heidelberg gut ausgebildete Fachkräfte zu rekrutieren, um vorhandene Betreuungsplätze vollständig belegen zu können.

Die Stadt Heidelberg hat sich zur Gewinnung von Fachkräften bereits 2023 auf einen gemeinsamen Weg mit den über 40 freien und privat gewerblichen Trägern von Kinderbetreuung gemacht, unter anderem mit einer gemeinsamen Marketingkampagne zur Rekrutierung neuer Fachkräfte für die mehr als 130 Heidelberger Kitas, mit neuen Ausbildungsangeboten oder mit der Unterstützung vorhandener Fachkräfte in herausfordernden Situationen. Damit bilden die Träger der Kinderbetreuung in Heidelberg eine starke Allianz, die innerhalb der Stadt nicht im Wettbewerb gegeneinander, sondern zusammenstehen.

Hintergrund: Im gesamten Stadtgebiet gibt es 137 Kindertageseinrichtungen, die von 47 Trägern betrieben werden. Sie bieten Betreuungsplätze für rund 6.000 Kinder von Geburt bis zum Schuleintritt an. Laut aktueller Bedarfsplanung liegt die Versorgungsquote bei den „Krippenkindern“ von 1 bis unter 3 Jahren bei 105 Prozent, bei den „Kindergartenkindern“ ab 3 Jahren bis Schuleintritt bei 115 Prozent.

Infos zur Kinderbetreuung in Heidelberg gibt es unter www.heidelberg.de/kinderbetreuung.

Infos zur Fachkräftekampagne unter kita-talente-hd.de/kampagneninfo.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 22:14