Dudenhofen – Einbruch

Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Zeitraum von Mittwoch, den 28.01.26, 14 Uhr bis Sonntag, den 01.02.26, 18 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Schaftgarten ein. Im Hausinneren durchsuchten die unbekannten Täter diverse Kommoden und Schränke. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2026, 12:04