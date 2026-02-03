Weinheim – Flammen in der Alten Postgasse: 81-jährige Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) – In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist es in der Alten Postgasse zu einem tödlichen Wohnungsbrand gekommen. Gegen 4.20 Uhr brach in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses Feuer aus.

Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim kam für eine 81-jährige Bewohnerin jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden. Durch den starken Rauch wurde zudem ein sieben Jahre altes Kind aus einer darüberliegenden Wohnung leicht verletzt.

Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern. Während der Löscharbeiten musste das gesamte Gebäude vorsorglich geräumt werden.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 08:30