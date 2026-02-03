Weinheim – Briefwahlbüro ist geöffnet

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Bürgerinnen und Bürger können Unterlagen abholen – und sogar gleich ihre Stimmen abgeben

Jetzt werfen die Wahlen zum baden-württembergischen Landtag ihre Schatten voraus. Im Weinheimer Rathaus, im Schloss, hat seit Montag das Briefwahlbüro geöffnet. Es ist wahrscheinlich, dass auch bei dieser Wahl vor dem 8. März der Bedarf an Briefwahl sehr hoch sein wird – da entspricht dem Trend der vergangenen Wahlen. Das Briefwahlbüro befindet sich im kleinen Sitzungssaal des Rathaus/Schloss, Obertorstraße 9, Eingang D. Der Zugang ist ausgeschildert.

Die Wahlbenachrichtigungen sind an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger zugestellt worden, wie das Wahlamt im Bürger- und Ordnungsamt mitteilt. Wer keine Briefwahl plant, begibt sich am Wahltag mit dieser Benachrichtigung und einem gültigen Personalausweis ins Wahllokal. Wer aber Briefwahl nutzt, hat mehrere Möglichkeiten.

Zunächst benötigt man einen Wahlschein. Dieser kann online auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, über einen QR-Code oder per Email an wahlamt@weinheim.de schriftlich beantragt werden. Für die E-Mail-Beantragung wird der vollständige Name, die aktuelle Wohnadresse und das Geburtsdatum benötigt. Wahlscheine können aber auch persönlich während der Öffnungszeiten des Briefwahlbüros beantragt werden.

Dabei müssen die ausgefüllte Wahlbenachrichtigung und ein Personalausweis oder Reisepass mitgebracht werden. Es besteht die Möglichkeit, die Unterlagen mit nach Hause zu nehmen und in Ruhe auszufüllen oder vor Ort seine Stimme abzugeben und in die Wahlurne zu werfen, die bereitsteht, ebenso wie eine Kabine zur Stimmabgabe. Sollte für eine dritte Person die Unterlagen abgeholt werden, muss die Vollmacht auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und unterschrieben sein, erklärt Florian Schuster vom Wahlamt. Eine eigene Vollmacht wird aber auch akzeptiert – die bevollmächtigte Person hat sich auszuweisen.

Die Öffnungszeiten des Briefwahlbüros sind Montag bis Mittwoch von 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16.30 Uhr, Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr, Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Ein Lift für Gehbehinderte steht zur Verfügung. Telefonisch erreichbar ist das Briefwahlbüro zu den Öffnungszeiten unter 06201/82-530 und 82-531 oder per Mail über wahlamt@weinheim.de bis 6. März. 15 Uhr.

Quelle Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 10:19