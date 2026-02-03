Sinsheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Yannick Eduardo

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG Hoffenheim verstärkt ihre Offensive mit Yannick Eduardo. Der Mittelstürmer stößt vom FC Dordrecht nach Hoffenheim und bringt trotz seines jungen Alters bereits umfangreiche Erfahrung aus dem Nachwuchs- und Profibereich mit.

„Yannick ist ein schneller, kopfballstarker Mittelstürmer, der die erforderliche Torgefahr mitbringt und mit seinem Profil sehr gut zu unserer Spielidee passt“, sagt Frank Kramer, Direktor Sport der TSG Hoffenheim. „Dies hat er mit seinen Toren in der Hinrunde dieser Saison gezeigt. Er soll in unserer U23 regelmäßig wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf unser Bundesliga-Niveau entwickeln.“

Der Stürmer besitzt die tschechische und niederländische Staatsbürgerschaft und ist aktueller tschechischer U21-Nationalspieler. Für die Nachwuchsauswahl absolvierte Eduardo bislang fünf Länderspiele.

In der laufenden Saison ist der Angreifer von RB Leipzig an den FC Dordrecht verliehen und zählt dort zu den auffälligsten Offensivspielern der Keuken Kampioen Divisie. In 22 Ligaspielen erzielte Eduardo 12 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt der Mittelstürmer bei RB Leipzig, für deren U19 er in der Bundesliga in 31 Einsätzen 18 Tore erzielte. Zudem gehörte Eduardo bereits mehrfach dem Spieltagskader der Profimannschaft von RB Leipzig an.

Quelle TSG Hoffenheim

