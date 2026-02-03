Schwetzingen – Digitales Blühbarometer 2026: die Blüte der japanischen Zierkirsche ab sofort online mitverfolgen

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Anblick der blühenden Kirschbäume im Schlossgarten Schwetzingen ist für viele Gäste ein wahres Frühlings-Highlight. Um die Entwicklung bis zur vollen zartrosa-weißen Blüte nicht zu verpassen, können Interessierte den Stand ab sofort im digitalen „Blühbarometer“ live mitverfolgen – und zum richtigen Zeitpunkt die Blütenpracht bei einem Besuch im Schlossgarten bestaunen. Das Barometer mit den aktuellen Aufnahmen ist zu finden unter www.schloss-schwetzingen.de.

Kurpfälzisches „Hanami“ im Blick

In ihrer Heimat Japan gilt die Zierkirsche als Vorbotin für den Frühling: Die Schönheit der in Blüte stehenden Kirschbäume wird dort traditionell und groß mit dem Fest „Hanami“ – zu Deutsch „Blüten betrachten“ – gefeiert. Auch wenn der Frühling in Süddeutschland noch nicht ganz vor der Türe steht, ist die Vorfreude auf die volle Blüte der rosa-weißen Zierkirschen im Schlossgarten Schwetzingen bereits da. Sobald die Temperaturen langsam ansteigen, dauert es nicht mehr lange und die ersten Knospen der japanischen Bäume zeigen sich. Ab diesem Moment wird der Blütenstand im Obstgarten nahe der Gartenmosche gut im Augen behalten – denn wann genau die Kirschbäume in voller Pracht stehen, lässt sich nicht vorhersagen: Daher begleiten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg das flüchtige Naturspektakel auch 2026 wieder mit ihrem digitalen „Blühbarometer“. So können sich Interessierte bequem von zu Hause aus über den aktuellen Stand der Blüte informieren und ihren Besuch im Schlossgarten darauf abstimmen. Die Aufnahmen sind unter www.schloss-schwetzingen.de im Bereich „Aktuelles“ zu finden.

Ein rosafarbenes Blütenband im Obstgarten

Wann genau sich die Blüten zeigen, ist vor allem von den Temperaturen abhängig. In der Regel stehen die Zierkirschen ab etwa Mitte bis Ende März in voller Pracht. Zu Beginn zeigt das Blühbarometer jede Woche eine aktuelle Aufnahme – sobald es in Richtung Blüte geht, werden in immer kürzeren Abständen neue Bilder online gestellt. Steht die Zierkirsche dann kurz vor der vollen Blüte, wechseln die Bilder sogar täglich. Rund drei Wochen lang zeigt sich dann im Obstgarten ein rosafarbenes Blütenmeer und lädt die Besucherinnen und Besucher zu einem ruhigen Spaziergang ein.

Service und Information

Schlossgarten Schwetzingen

Öffnungszeiten

bis 28. März

Mo – So, Feiertag 9.00 – 17.00 Uhr

29. März bis 25. Oktober

Mo – So, Feiertag 9.00 – 20.00 Uhr

Preis

bis 28. März

Erwachsene 6,00 €

Ermäßigte 3,00 €

Familien 15,00 €

Ab 29. März bis 25. Oktober

Erwachsene 9,00 €

Ermäßigte 4,50 €

Familien 22,50 €

Quelle: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN

BADEN-WÜRTTEMBERG

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 10:06