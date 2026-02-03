Schifferstadt – Karin Fischer vom Tierschutzverein erhält Landesehrennadel

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt – Mit Herzblut, Ausdauer und Engagement kümmert sie sich um vernachlässigte, ausgesetzte und verwilderte Katzen. Karin Fischers unermüdlicher Einsatz für den Tierschutzvereins 1985 Schifferstadt und Umgebung e.V. zeichneten Landrat Volker Knörr und Bürgermeisterin Ilona Volk am vergangenen Donnerstag, 29. Januar mit der Landesehrennadel aus.
Karin Fischer ist seit Gründung des Tierschutzvereins 1985 Mitglied. Im Einsatz vor allem für Katzen sucht sie neue Besitzer, hat in ihrem Zuhause selbst ein Katzenhaus eingerichtet, organisiert Flohmärkte und sammelt Spenden, um den Verein zu finanzieren.
Von 1986 bis 2006 war sie Kassenprüferin des Tierschutzvereins, seit 2006 ist sie die 2. Vorsitzende. Für die Auszeichnung vorgeschlagen hat sie die 1. Vorsitzende des Vereins, Christa Maier.
„Frau Fischers Engagement im Tierschutz verdient diese Auszeichnung. Sie hilft immer da, wo Hilfe gebraucht wird“, fasst Landrat Volker Knörr zusammen.
Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 10:39