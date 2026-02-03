Metropolregion Rhein-Neckar – Rhein-Neckar Fernsehen (RNF) stellt Ausstrahlung endgültig ein – Keine neuen Investoren gefunden

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der regionale TV-Sender Rhein-Neckar Fernsehen (RNF) beendet seinen Sendebetrieb. Als Grund nennt das Unternehmen, dessen Studio in Heidelberg ansässig ist, die schwierige finanzielle Lage.

Am Freitagabend informierte der private Regionalsender sowohl in seiner eigenen Nachrichtensendung „RNFlife“ als auch per Pressemitteilung über das Aus. Bereits zuvor hatte sich abgezeichnet, dass sich die wirtschaftliche Situation weiter zuspitzt.

Gespräche mit Investoren ohne Erfolg

Noch bis zuletzt wurde nach einer finanziellen Lösung gesucht. Laut Angaben aus der Sendung liefen am Freitagnachmittag weiterhin Verhandlungen mit einem möglichen Investor. Diese blieben jedoch erfolglos. Nach Aussage des Insolvenzverwalters fehlt ein Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich, um den Betrieb fortzuführen.

Fast vier Jahrzehnte auf Sendung

RNF war 39 Jahre lang aktiv und bezeichnet sich selbst als ältesten privaten Regionalfernsehsender Deutschlands. Von der Insolvenz sind 21 Beschäftigte betroffen.

Trotz der aktuellen Entwicklung will das Unternehmen die Hoffnung nicht ganz aufgeben und prüft weitere Optionen. Sollte sich kurzfristig doch noch ein Geldgeber finden, wäre eine Fortsetzung des Senders denkbar. Nach derzeitigem Stand soll das Insolvenzverfahren Anfang Januar offiziell beginnen.

U.a. hatte der SWR darüber berichtet.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 14:59