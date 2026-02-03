Mannheim – Zielstraße und Boveristraße am 7. und 8. Februar gesperrt



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund des Neubaus der BBC-Brücke müssen die Zielstraße und die Boveristraße kurzzeitig gesperrt werden: von Samstag, 7. Februar, 7 Uhr, bis Sonntag, 8. Februar 2026, 16 Uhr.

Bereits während der Sperrung vom 16. bis 19. Januar 2026 ist das bestehende Brückenbauwerk um mehrere Zentimeter angehoben worden. Nun ist eine erneute Sperrung notwendig, da für eine weitere Anhebung und den Ausbau der alten Brückenlager Schutznetze unter der BBC-Brücke angebracht werden müssen.

Entsprechende Umleitungsbeschilderungen werden vor Ort aufgestellt.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.mannheim.de, Stichwort „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

