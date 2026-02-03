Mannheim – Test eines neues Parkraum-Konzepts – Verkehrshinweis: Parken bei SV Waldhof – SSV Ulm Freitag, 6. Februar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Um die An- und Abreise bei Fußballspielen im Carl-Benz-Stadion künftig zu verbessern und gleichzeitig etwaige Beeinträchtigungen der Bevölkerung reduzieren zu können, soll beim nächsten Heimspiel des SV Waldhof Mannheim ein neues Parkraum-Konzept getestet werden. Der Test ist vorgesehen für die Partie des SVW gegen den SSV Ulm am kommenden Freitag, 6. Februar um 19 Uhr.

Das neue Konzept wurde in enger Abstimmung zwischen dem SV Waldhof Mannheim, dem Polizeipräsidium Mannheim und der Stadt Mannheim in Kooperation mit der rnv herausgearbeitet. Bei dem Testlauf am kommenden Freitag sollen nun erste Erfahrungswerte generiert werden, ob und inwieweit die An- und Abreise zum Stadion in der Praxis verbessert wird.

Wichtig ist dabei festzuhalten, dass es sich zunächst um einen Testlauf handelt, bei dem ergebnisoffen das neue Parkraum-Konzept erprobt wird. Anschließend werden die Erfahrungen gemeinsam ausgewertet und entschieden, inwieweit das Konzept weiterverfolgt wird bzw. ob weitere Testläufe erfolgen sollen.

Neues Parkraum-Konzept

Die Neuerung für Heimfans ist, dass die beiden Parkplätze Friedensplatz 2 und 3 kostenlos für Besucher des Heimbereiches zur Verfügung stehen. Gleiches gilt parallel auch für Besucher des Luisenparks und des Nationaltheaters.

Der Großraumparkplatz P20 steht derweil nicht mehr für Heimfans zur Verfügung. Dieser ist kostenlos für Gästefans gedacht, die von hier aus – ebenfalls kostenlos – mit Bussen zum Gästebereich gebracht werden.

Es wird empfohlen, rechtzeitig anzureisen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die rnv wird wie gewohnt rund um den An- und Abpfiff der Partie zusätzliche Stadtbahnen einsetzen.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 17:12