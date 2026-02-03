Mannheim – Kindermaskenball lässt kleine Narrenherzen höherschlagen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kunsthalle Mannheim engagiert sich als Kulturpartner

Rosafarbene Einhörner, wilde Cowboys, farbenfrohe Clowns und gefährliche Tiger erobern am Rosenmontag, 16. Februar, die Variohalle des m:con Congress Center Rosengarten. Dort steigt von 14.11 bis 18 Uhr der große KNAX Kindermaskenball der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Kooperation mit der Großen Carnevalgesellschaft Feuerio e.V.

Als Kulturpartner des Kindermaskenballs ist die Kunsthalle Mannheim mit im Boot. Hunderte von Pinguin-Ballons der aktuell zu sehenden Installation „The Birds“ der Künstlerin Benedikte Bjerre dienen als Inspiration, wenn Kinder mit Buntstiften und Papier Südpol-Landschaften mit ein, zwei, drei oder sehr, sehr vielen Pinguinen gestalten.

„Aufgrund der tragischen Ereignisse am Rosenmontag des letzten Jahres musste der Feuerio den großen KNAX-Kindermaskenball kurzfristig absagen. Umso mehr freue ich mich, dass dank des großartigen Engagements aller beteiligten Partner und der vielen Aktiven auf der Bühne sowie unzähligen Helfern hinter den Kulissen die Veranstaltung für die Jüngsten unter Mannheims Fasnachtern wieder mit einem attraktiven Programm begeistern kann“, unterstreicht Kulturbürgermeister Thorsten Riehle. „Die Kunsthalle Mannheim unterstützt das bürgerschaftliche Engagement erneut, indem sie als Kulturpartner die kleinen Närrinnen und Narren zum kreativen Mitmachen einlädt.“

Aber natürlich haben sich die Organisatoren noch vieles mehr einfallen lassen. So wird es viele Spiele und eine Kostümprämierung mit tollen Gewinnmöglichkeiten geben. Unter dem Motto „Was Kindern Spaß macht und Erwachsenen Freude“ gibt es auch wieder die große Spielecke von Raffini Kinderevents. Ebenfalls wird es wieder ein kostenloses Kinderschminken geben. Das Mannheimer Stadtprinzenpaar Nadine II und Fabian I die Polonaise anführen und Autogrammkarten verteilen.

„Der KNAX-Kindermaskenball ist für viele Familien in unserer Region ein fester Termin im Faschingskalender. Wir sehen diese Veranstaltung als Teil unseres gesellschaftlichen Engagements – Kindern eine Freude zu bereiten gehört ganz besonders dazu. Mit dem KNAX-Klub setzen wir damit eine lange Tradition fort und freuen uns, dieses besondere Fest gemeinsam mit starken Partnern Jahr für Jahr zu unterstützen“, so Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber zum Engagement der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

Die Veranstalter konnten erneut den Freundeskreis Rosengarten als Förderer gewinnen. Thomas Kowalski, Vorsitzender des Vereins, sagt: „Wenn der Rosengarten von fröhlichem Kinderlachen, Musik und bunten Kostümen erfüllt ist, zeigt sich, wofür wir als Freundeskreis stehen: ein offenes Haus für die ganze Familie. Der Kindermaskenball ist für viele Kinder ein echtes Highlight – und genau solche Momente möchten wir gerne unterstützen.“

„Spaß und Freude sind wichtige verbindende Elemente – insbesondere für Kinder. Um dies zu fördern, braucht es Veranstaltungen wie den großen KNAX-Kindermaskenball des FEUERIO, die ein unbeschwertes gemeinsames Feiern ermöglichen. Gerade nach der kurzfristigen Absage im vergangenen Jahr aufgrund der schrecklichen Ereignisse in der Mannheimer Innenstadt sind wir glücklich, wieder mit Klein und Groß im Rosengarten feiern zu können“, betont Bastian Fiedler, Geschäftsführer der m:con – mannheim:congress GmbH. „Vor diesem Hintergrund stand außer Frage, dass der Freundeskreis Rosengarten e. V. beim Weißen Ball erneut Spenden sammelt und den Kindermaskenball wieder mit über 1.000 Euro unterstützt.“

Infos:

Eintrittskarten kosten einheitlich ab drei Jahren fünf Euro. Onlinetickets gibt es unter www.feuerio.de oder Kaufkarten in der Hauptstelle der Sparkasse Rhein Neckar Nord in D 2, 5-8. Nur dort (nicht über Internet) gibt es auch ermäßigte Eintrittskarten zu 2,50 Euro für Mitglieder des KNAX Sparclubs der Sparkasse. Die Bewirtung erfolgt zu moderaten Konditionen. Die Veranstaltung beginnt um 14.11 Uhr (bis 18 Uhr). Einlass ist ab 13 Uhr, Eingang Variohalle.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 10:45