Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Johanniter-Jugend Baden bietet in den Sommerferien 2026 wieder eine besondere Freizeit für Kinder und Jugendliche an. Vom 10. bis 14. August 2026 verwandelt sich die Burg Schwarzenfels in Sinntal in ein mittelalterliches Königreich. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren, unabhängig davon, ob sie bereits bei den Johannitern aktiv sind oder nicht. Unter dem Motto „Die Burg ruft“ erwartet die Teilnehmenden eine abwechslungsreiche Sommerfreizeit mit kreativen Werkstätten, Team- und Turnierspielen, sportlichen Aktivitäten sowie Ausflügen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Gemeinschaft und dem sozialen Miteinander. In mehreren Erste-Hilfe-Einheiten lernen die Jugendlichen außerdem spielerisch, Verantwortung zu übernehmen und anderen zu helfen – ganz im Sinne der Werte der Johanniter-Jugend. „Die Sommerfreizeit verbindet Abenteuer, Gemeinschaft und wichtige soziale Kompetenzen. In der besonderen Atmosphäre einer echten Burg entstehen Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben“, heißt es von Regionaljugendleiter Henry Frey. Übernachtet wird direkt auf der Burg und die Freizeit wird von einem erfahrenen Leitungsteam begleitet.

Die Teilnahme kostet 110 Euro pro Person. Für Geschwister gilt ein ermäßigter Beitrag von 100 Euro pro Person. Sollte der Teilnahmebeitrag eine Hürde darstellen, bietet die Johanniter-Jugend individuelle Lösungen an. Die Anmeldung ist bis zum 5. Juli 2026 möglich, die Plätze werden nach Eingangsdatum vergeben. Weitere Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung finden Interessierte online unter https://events.johanniter.de/freizeit-2026 oder per E-Mail an jugend.baden@johanniter.de.

Quelle: Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:22