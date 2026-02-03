Mannheim – Altstadtrat Konrad Schlichter verstorben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Altstadtrat Konrad Schlichter ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Fast 50 Jahre lang war er im Gemeinderat und in Bezirksbeiräten aktiv – davon lange als stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. Als sozial-, verkehrs- und wohnungsbaupolitischer Sprecher seiner Fraktion hat er sich insbesondere wirtschafts- und sozialpolitischen Themen gewidmet.

„Konrad Schlichter hat Mannheim fast ein halbes Jahrhundert lang im Gemeinderat und den Bezirksbeiräten aktiv geprägt. Nach seiner Zeit als Stadtrat hat er sich in der Seniorenarbeit engagiert und gemeinsam mit seinen Mitstreitern zahlreiche Veranstaltungen auf der BUGA23 organisiert und den Deutschen Seniorentag nach Mannheim geholt“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht. „Mit ihm verlieren wir einen sehr geschätzten Impulsgeber und Gesprächspartner. Sein Tod ist ein Verlust für unsere Stadt – seinen Angehörigen und Freunden gilt unser tief empfundenes Mitgefühl.“

Nach dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat war der ehemalige Betriebswirt gemeinsam mit Marianne Bade Doppelspitze des Seniorenrats. Daneben hat er sich für zahlreiche Vereine wie den Kulturverein Waldhof e.V. oder als langjähriger Vorsitzender des CDA-Kreisverbands Mannheim eingesetzt. Schon in den 1960er Jahren hat sich der überzeugte Christ als Stellvertretender Dekanatsjugendleiter des BDKJ und im Stadtjugendring Mannheim eingebracht. Für sein Engagement wurde er mit der Ratsmedaille in Gold der Stadt Mannheim sowie der Lorenz-Werthmann-Medaille des Deutschen Caritasverbands ausgezeichnet.

