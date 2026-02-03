Ludwigshafen – Trickdiebstahl – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag (02.02.2026), gegen 17:10 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer Seniorin aus der Richard-Dehmel-Straße.

Unter dem Vorwand, dass in einer Nachbarwohnung das Wasser abgestellt wurde und er etwas Wasser benötige, verschaffte er sich kurzzeitig Zugang zu der Wohnung und entwendete unbemerkte den Geldbeutel der Seniorin. Die Geschädigte beschrieb den Täter als circa 1,90 Meter groß, schlank, Mitte 30, mit dunklen kurzen Haaren und bekleidet mit einem olivgrünen Pullover und einer dunklen Stoffhose.

Wer hat zur Tatzeit in der Richard-Dehmel-Straße (Höhe Sudermannstraße) eine entsprechende Person beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

