Ludwigshafen – Moscheejugend der Alem-i-Islam-Moschee verteilt Tee in der Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer Tee-Aktion in der Ludwigshafener Innenstadt hat die Jugend der Alem-i-Islam-Moschee am Freitag ein sichtbares Zeichen für Solidarität und gesellschaftliches Miteinander gesetzt. In den winterlichen Temperaturen verteilten die Jugendlichen warme Getränke an Passantinnen und Passanten und nutzten die Gelegenheit für persönliche Gespräche.

Die Aktion entstand aus dem Wunsch heraus, Verantwortung zu übernehmen und gerade in der kalten Jahreszeit niedrigschwellige Unterstützung anzubieten. Besonders berührend war die Begegnung mit einem obdachlosen Mann, der sagte:

„Ich habe mich schon gefragt, wo ich heute etwas zu trinken bekomme.“

Diese Rückmeldung machte den Jugendlichen unmittelbar deutlich, wie wichtig auch kleine Gesten der Zuwendung sein können.

Organisiert und umgesetzt wurde die Aktion vollständig von den Jugendlichen selbst. Die Resonanz aus der Bevölkerung war durchweg positiv – viele Menschen nahmen das Angebot dankbar an und kamen mit den Jugendlichen ins Gespräch.

Mit der Tee-Aktion wollte die Moscheejugend zeigen, dass soziales Engagement, Nächstenliebe und gegenseitiger Respekt zentrale Werte ihres Handelns sind – unabhängig von Herkunft, Religion oder Lebenssituation. Die Jugendlichen sehen die Aktion als Beitrag zu einem offenen, solidarischen Zusammenleben in Ludwigshafen.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 10:58