Ludwigshafen – Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Vermutlich in der Nacht zum Dienstag (03.02.2026) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem städtischen Gelände in der Turmstraße und entwendeten Werkzeuge aus mehreren dort abgestellten Fahrzeugen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:29