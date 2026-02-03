Ludwigshafen – Einladung zur Singgruppe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Kinder, jetzt ist Faschingszeit

Am Montag, dem 9. Februar 2026, findet das nächste Treffen der Singgruppe der Schlaganfallgruppe Ludwigshafen statt. Es beginnt um 15.30 Uhr im Schiller-Wohnstift in Ludwigshafen-Oggersheim (Kapellengasse 25). Kurz vor den Fastnachtstagen ist für das gemeinsame Singen humorvolles Repertoire geplant. Im Mittelpunkt stehen Lieder und Kanons, Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen und Verbessern der eigenen Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache.

Die Einladung richtet sich nicht nur an Schlaganfallpatienten, sondern auch an Angehörige, Freunde und alle, die Freude am Singen haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – jeder ist willkommen.

Die Singgruppe wird von Markus Braun geleitet und am Klavier von Ulrike Braun begleitet. Beide sind erfahrene Musikpädagogen und haben eine Weiterbildung als Singleiter im Gesundheitsbereich absolviert.

Interessierte können mehr Informationen auf der Internetseite der Schlaganfallgruppe einholen (http://www.schlaganfallgruppe.de/). Für allgemeine Fragen steht Barbara Döbel unter der Telefonnummer 0621 69 90 19 oder per E-Mail unter barbara.doebel@gmx.de zur Verfügung. Bei spezifischen Fragen zur Singgruppe wenden sich Interessierte an Markus Braun unter 0621 5 29 69 45 oder via E-Mail an BraunMarkus1@web.de.

Die Teilnahme an der Singgruppe ist kostenlos .

Weitere Singgruppen-Treffen sind an folgenden Terminen (jeweils Montags um 15:30 Uhr) angesetzt: 09.03., 13.04., 11.05., 08.06..

