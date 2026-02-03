  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.02.2026, 21:10 Uhr

Landau – Kondolenzbuch im Rathaus: Stadt Landau nimmt Abschied vom früheren Oberbürgermeister Dr. Christof Wolff

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau trauert um ihren ehemaligen Oberbürgermeister Dr. Christof
Wolff, der die Entwicklung der Stadt über viele Jahre hinweg entscheidend geprägt hat.

Im Rathaus liegt ab sofort ein Kondolenzbuch aus, in das sich
Bürgerinnen und Bürger eintragen können, um ihre Anteilnahme auszudrücken
und persönliche Worte des Abschieds zu hinterlassen.

Die ersten Einträge stammen von Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler sowie
den beiden früheren Oberbürgermeistern Thomas Hirsch und Hans-Dieter
Schlimmer. Gemeinsam würdigen sie ihren Vorgänger mit den Worten: „Dr.
Christof Wolff hat Landau mit großer Leidenschaft, Weitsicht und Tatkraft
geprägt. Sein Einsatz für unsere Stadt und ihre Menschen wird unvergessen
bleiben. Wir nehmen in Dankbarkeit Abschied von einer Persönlichkeit, die
Landau nachhaltig gestaltet hat.“

Das Kondolenzbuch für Dr. Christof Wolff liegt zu den regulären
Verwaltungsöffnungszeiten im Foyer des Neubaus des Rathauses aus. Die Stadt
lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, von dieser Möglichkeit des stillen
Gedenkens Gebrauch zu machen.

Dr. Christof Wolff stand von 1984 bis 2007 an der Spitze der Stadt Landau. In
dieser Zeit setzte er zahlreiche Impulse für die Stadtentwicklung, den
Wirtschaftsstandort und das gesellschaftliche Miteinander. 2011 wurde er zum
Ehrenbürger der Stadt ernannt. Dr. Christoph Wolff starb am 28. Januar im Alter
von 84 Jahren. Die Stadt Landau wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler (M.) sowie die beiden
früheren Oberbürgermeister Thomas Hirsch (l.) und Hans-Dieter Schlimmer trugen sich im Landauer Rathaus in das Kondolenzbuch für ihren Vorgänger Dr.Christof Wolff ein. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:10

