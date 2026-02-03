Landau – Kondolenzbuch im Rathaus: Stadt Landau nimmt Abschied vom früheren Oberbürgermeister Dr. Christof Wolff



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau trauert um ihren ehemaligen Oberbürgermeister Dr. Christof

Wolff, der die Entwicklung der Stadt über viele Jahre hinweg entscheidend geprägt hat.

Im Rathaus liegt ab sofort ein Kondolenzbuch aus, in das sich

Bürgerinnen und Bürger eintragen können, um ihre Anteilnahme auszudrücken

und persönliche Worte des Abschieds zu hinterlassen.

Die ersten Einträge stammen von Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler sowie

den beiden früheren Oberbürgermeistern Thomas Hirsch und Hans-Dieter

Schlimmer. Gemeinsam würdigen sie ihren Vorgänger mit den Worten: „Dr.

Christof Wolff hat Landau mit großer Leidenschaft, Weitsicht und Tatkraft

geprägt. Sein Einsatz für unsere Stadt und ihre Menschen wird unvergessen

bleiben. Wir nehmen in Dankbarkeit Abschied von einer Persönlichkeit, die

Landau nachhaltig gestaltet hat.“

Das Kondolenzbuch für Dr. Christof Wolff liegt zu den regulären

Verwaltungsöffnungszeiten im Foyer des Neubaus des Rathauses aus. Die Stadt

lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, von dieser Möglichkeit des stillen

Gedenkens Gebrauch zu machen.

Dr. Christof Wolff stand von 1984 bis 2007 an der Spitze der Stadt Landau. In

dieser Zeit setzte er zahlreiche Impulse für die Stadtentwicklung, den

Wirtschaftsstandort und das gesellschaftliche Miteinander. 2011 wurde er zum

Ehrenbürger der Stadt ernannt. Dr. Christoph Wolff starb am 28. Januar im Alter

von 84 Jahren. Die Stadt Landau wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler (M.) sowie die beiden

früheren Oberbürgermeister Thomas Hirsch (l.) und Hans-Dieter Schlimmer trugen sich im Landauer Rathaus in das Kondolenzbuch für ihren Vorgänger Dr.Christof Wolff ein. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:10