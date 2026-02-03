Landau – Im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler lädt am Mittwoch, 11. Februar, ab 17 Uhr zur offenen Bürgersprechstunde ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Feierabendplausch ins Rathaus: Landaus Oberbürgermeister Dominik
Geißler lädt am Mittwoch, 11. Februar, zwischen 17 Uhr 18 Uhr, wieder zu seiner
offenen Sprechstunde ein.
In der kommenden Woche steht sein bunter
Schreibtisch im vorderen Foyer des Rathauses vor dem Bürgerbüro oder bei
gutem Wetter draußen vor dem Rathaus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich zur Sprechstunde eingeladen.
Der Oberbürgermeister und seine Mitarbeitenden freuen sich auf den Austausch
mit den Landauerinnen und Landauern. Welche Themen besprochen werden,
bestimmen die Teilnehmenden selbst: vom aktuellen Großprojekt in der Stadt
über Ideen für die Zukunft der Südpfalzmetropole bis hin zu Ärgernissen vor der
eigenen Haustür. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wer an diesem Termin keine Zeit hat, muss sich nicht sorgen: Weitere
Bürgersprechstunden werden frühzeitig bekannt gegeben. Sie finden
abwechselnd zur Mittags- und Abendzeit statt, damit möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit zum Austausch haben.
Bildunterschrift: Am Mittwoch, 11. Februar, empfängt Oberbürgermeister
Dominik Geißler interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Sprechstunde an
seinem bunten Schreibtisch. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:03