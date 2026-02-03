Landau – Im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler lädt am Mittwoch, 11. Februar, ab 17 Uhr zur offenen Bürgersprechstunde ein



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Feierabendplausch ins Rathaus: Landaus Oberbürgermeister Dominik

Geißler lädt am Mittwoch, 11. Februar, zwischen 17 Uhr 18 Uhr, wieder zu seiner

offenen Sprechstunde ein.

In der kommenden Woche steht sein bunter

Schreibtisch im vorderen Foyer des Rathauses vor dem Bürgerbüro oder bei

gutem Wetter draußen vor dem Rathaus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger

sind herzlich zur Sprechstunde eingeladen.

Der Oberbürgermeister und seine Mitarbeitenden freuen sich auf den Austausch

mit den Landauerinnen und Landauern. Welche Themen besprochen werden,

bestimmen die Teilnehmenden selbst: vom aktuellen Großprojekt in der Stadt

über Ideen für die Zukunft der Südpfalzmetropole bis hin zu Ärgernissen vor der

eigenen Haustür. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer an diesem Termin keine Zeit hat, muss sich nicht sorgen: Weitere

Bürgersprechstunden werden frühzeitig bekannt gegeben. Sie finden

abwechselnd zur Mittags- und Abendzeit statt, damit möglichst viele

Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit zum Austausch haben.

Bildunterschrift: Am Mittwoch, 11. Februar, empfängt Oberbürgermeister

Dominik Geißler interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Sprechstunde an

seinem bunten Schreibtisch. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:03