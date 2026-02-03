Landau – Baustelle in der Löhlstraße: Stadt Landau macht Parkfläche fit für die Zukunft



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Parkangebot im Parkquartier West wird nun durch den Endausbau des

Parkplatzes in der Löhlstraße komplettiert.

Matschige Schuhe und das Umfahren von teils tiefen Schlaglöchern gehören bald der Vergangenheit an. Parkplätze

wie auch die Fahrbahn werden gepflastert, die Beleuchtung wird erneuert und

ergänzt. Zusätzlich werden zwei Parkflächen für E-Fahrzeuge inkl.

entsprechender Lademöglichkeit installiert und ein Stellplatz für Menschen mit

Behinderung ausgewiesen.

Wichtig für alle Nutzerinnen und Nutzer: Ab Montag, 9. Februar, gilt auf der

Fläche ein Parkverbot, damit die notwendigen Vorbereitungen und Arbeiten

beginnen können.

Mit der Umsetzung kann die Parkfläche anschließend in die Bewirtschaftung des

Parkquartiers West aufgenommen werden. Dies hatte der Stadtrat bereits im Juli

2021 beschlossen.

Die Kosten für die Maßnahme liegen bei rund 120.000 Euro. Die Bauzeit beträgt

voraussichtlich etwa sechs Wochen, sodass – je nach Witterung – spätestens Ende

März wieder geparkt werden kann.

Während der Arbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich. Die Anwohnerinnen

und Anwohner werden rechtzeitig durch die ausführende Firma informiert. Alle

Grundstücke bleiben weiterhin erreichbar, lediglich die Durchfahrt durch die

Löhlstraße ist während der Bauzeit nicht möglich.

Bildunterschrift: Baustelle in der Löhlstraße: Stadt Landau macht Parkfläche fit

für die Zukunft. (Quelle: Stadt Landau in der Pfalz)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:06