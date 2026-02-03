Heppenheimer Jazznacht am 22. März

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 22. März 2026, findet um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) die 17. Heppenheimer Jazznacht der Musikschule Heppenheim im Saalbau-Kino, Wilhelmstraße 38, statt. Mit dieser Veranstaltung setzt die Musikschule eine langjährige und erfolgreiche Tradition fort und bringt den regionalen Jazznachwuchs auf die Bühne.

Nach einem zweitägigen Workshop präsentieren die Bigband, die Junior-Bigband und die Jazzband der Musikschule eine umfangreiche Kostprobe ihres Könnens. Die Ensembles stehen unter der Leitung von Thomas Markowic, Christian Seeger und Christian Eckert.

Das diesjährige Programm trägt den Titel „Celebrating Miles & Trane“ und widmet sich dem musikalischen Erbe zweier Jazz-Legenden: Miles Davis und John Coltrane, die im Jahr 2026 ihren 100. Geburtstag gefeiert hätten. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Konzertabend mit Klassikern und stilprägenden Kompositionen aus der Welt des Jazz.

Der Eintritt beträgt 10 Euro (ermäßigt 6 Euro) im Vorverkauf und 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) an der Abendkasse. Der Vorverkauf erfolgt über die Tourist Information Heppenheim, Friedrichstraße 21.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:04