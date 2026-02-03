Heppenheim – Freie Wähler treten erstmals flächendeckend in Hessens Großstädten an

Wiesbaden/ Darmstadt / Heppenheim.Die Partei FREIE WÄHLER Hessen werden bei den Kommunalwahlen am 15. März 2026 erstmals in allen fünf hessischen Großstädten mit starken und eigenständigen Listen antreten.

Damit sind die FREIE WÄHLER endgültig auch in den urbanen Zentren des Landes politisch angekommen.

In Frankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Offenbach treten engagierte Kandidatinnen und Kandidaten aus der Mitte der Stadtgesellschaft an. Bereits jetzt steht fest:

Die FREIE WÄHLER werden in allen fünf Großstädten parlamentarisch vertreten sein.

Der Landesvorsitzende der FREIE WÄHLER Hessen und Europaabgeordnete Engin Eroglu erklärt dazu:

„Die FREIEN WÄHLER sind keine Partei der Theorie, sondern der Praxis. Wir haben unsere kommunalpolitische Kompetenz über Jahre bewiesen – jetzt bringen wir sie konsequent auch in die Großstädte.“

Ziel der FREIE WÄHLER ist es, Teil zukünftiger Koalitionen zu werden und aktiv Verantwortung zu übernehmen.

„Unsere Städte brauchen Mehrheiten, die Probleme lösen und nicht verwalten. Wir stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen und konstruktiv mitzuregieren“, so Eroglu.

Inhaltlich setzen die FREIE WÄHLER klare Schwerpunkte:

– bezahlbares Wohnen durch realistische Bau- und Planungspolitik,

– mehr Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum,

– Mobilität mit Augenmaß statt ideologisch motivierter Verbote,

– handlungsfähige Kommunen durch solide Finanzen,

– mehr Bürgernähe, Transparenz und Beteiligung bei politischen Entscheidungen.

Gerade in den Großstädten fehle es häufig an pragmatischen Lösungen, betont Eroglu:

„Ideologische Grabenkämpfe helfen niemandem. Die Menschen erwarten funktionierende Städte – und genau dafür stehen die FREIE WÄHLER.“

Abschließend erklärt der Landesvorsitzende:

„Unser Anspruch ist klar: Hessens Städte müssen wieder lebenswerter, sicherer und bezahlbarer werden. Die FREIEN WÄHLER sind in den Städten angekommen – und wir sind gekommen, um zu gestalten.“

Bildunterschrift: Landesvorsitzender der FREIE WÄHLER Hessen und Europaabgeordnete Engin Eroglu

Bildurheber: FREIE WÄHLER

Quelle Freie Wähler

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 10:51