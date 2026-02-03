Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung, demografische Entwicklung und technologische Transformation verändern Berufsbilder, Qualifikationsanforderungen und Erwerbsbiografien. Gleichzeitig verschärft sich der Fachkräftemangel – insbesondere in Industrie, Handwerk, Pflege und Dienstleistungsberufen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage, wie gute Arbeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und sozialer Zusammenhalt auch künftig gesichert werden können.

Diese Fragestellung steht im Mittelpunkt der öffentlichen Veranstaltung von Nicole Huber im Rahmen ihres Landtagswahlkampfs. Gemeinsam mit Marc Biadacz MdB, Sprecher und Vorsitzendem der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages, wird diskutiert, wie Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik den Wandel realistisch, leistungsorientiert und verantwortungsvoll gestaltet werden kann.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der CDA Heidelberg statt. Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) ist der Arbeitnehmerflügel der CDU und steht für eine Politik der sozialen Marktwirtschaft, die wirtschaftliche Stärke mit sozialer Verantwortung verbindet.

Ablauf:

• Begrüßung und Einführung durch Nicole Huber, CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg

• Impulsvortrag von Marc Biadacz MdB

• Moderiertes Gespräch und Diskussion

• Gelegenheit zu Gesprächen im Anschluss

ort und Zeit: Donnerstag, 5. Februar

16:00 Uhr

Qube Bahnstadt, Grüne Meile 21, 69115 Heidelberg

