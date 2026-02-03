

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Erinnerung an das Unrecht der Nationalsozialisten wachhalten und ihrer Opfer würdig gedenken: Mit diesem Ziel erarbeiten Institutionen und Initiativen, Akteurinnen und Akteure der Heidelberger Erinnerungskultur sowie Mitglieder des Gemeinderats derzeit ein Konzept für eine angemessene, stadtweite Gedenkkultur. Die Gruppe tagt unter Federführung des Heidelberger Stadtarchivs. Grundlage für das Konzept soll die umfassende Dokumentation der NS-Gewaltherrschaft und ihrer Verbrechen in Heidelberg sein. In zunächst elf Themenbereiche gegliedert sollen einzelne Aspekte der Heidelberger NS-Geschichte herausgearbeitet und der aktuelle Forschungsstand dokumentiert werden. Ebenso fließen die bestehenden Formen der Erinnerung an die Heidelberger NS-Vergangenheit und die jeweiligen Perspektiven der Initiativen in die Dokumentation ein.

„Gerade in einer Stadt wie Heidelberg, in der Weltoffenheit und Toleranz nicht nur gefordert, sondern auch aktiv gelebt werden, ist es wichtig, sich mit seiner eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen und die mahnende Erinnerung an die NS-Schreckensherrschaft wach zu halten. Nur so können wir verhindern, dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen“, sagt Bürgermeisterin Martina Pfister, in deren Dezernat das Stadtarchiv angesiedelt ist.

„Wir haben in Heidelberg sowohl in der Stadtgesellschaft als auch in der Forschung viele engagierte Persönlichkeiten, die die Erinnerung an NS-Unrecht wachhalten und darüber hinaus stetig Lücken schließen“, sagt Dr. Michael Braun, Leiter des Stadtarchivs, und ergänzt: „Am Projektstart stand der Befund, dass zahlreiche Initiativen und einzelne Akteure schon vieles geleistet haben. Was fehlt, ist die Vernetzung und Bündelung von Aktionen und Informationen – das Zusammenfügen dieser Mosaiksteine zu einem gesamtstädtischen Gedenkkonzept.“

Zur besseren Übersicht der Forschung im Rahmen des Gedenkkonzepts wurden insgesamt elf Themenfelder des Gedenkens identifiziert. Das Gedenkkonzept befasst sich mit der rassistischen Verfolgung der jüdischen Einwohner sowie der Sinti und Roma, mit politisch Verfolgten und Medizinverbrechen sowie mit Polizei und Justiz während der NS-Zeit. Auch die Heidelberger Stadtverwaltung wirkte in der NS-Diktatur als wichtiges Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft vor Ort. Diesem Thema widmet sich Nils Jochum als Stipendiat der Stadt Heidelberg im Rahmen seiner Doktorarbeit. Auch konkrete Veranstaltungen als Teil des Gedenkkonzepts sind in Planung – beispielsweise Formate, die Jugendlichen die Relevanz von demokratischem Engagement bewusst machen sollen. Um die Arbeitsergebnisse der Gruppe fortlaufend zugänglich zu machen, wurde eine Webseite eingerichtet, die ab sofort unter www.erinnerungskultur.heidelberg.de zu finden ist. Dort wird auch fortlaufend über aktuelle Termine und Projekte berichtet.

Altstadtrat Karl Emer, der den Prozess eines Erinnerungskonzepts von Anfang an begleitet hat, erklärt: „Die Debatte um die Heidelberger Erinnerungskultur ist in der Stadtpolitik zu verschiedenen Anlässen immer wieder einmal Thema gewesen. In diesem Zusammenhang ist es mehr als sinnvoll, ein gemeinsames Gesamtkonzept für eine starke Erinnerungskultur zu erarbeiten, und ich freue mich, dass dieses Thema im Gemeinderat eine so hohe Zustimmung gefunden hat.“

Dr. Norbert Giovannini vom Heidelberger Geschichtsverein ergänzt: „Wir haben in Heidelberg eine vielfältige Erinnerungskultur, die in allen Bevölkerungsschichten und Stadtteilen stattfindet. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass diese Erinnerungskultur erhalten bleibt. Durch ein Konzept, wie wir es gerade erarbeiten, kann dieses tolle Engagement inhaltlich fundiert und gefestigt für kommende Generationen erhalten werden. Deshalb ist es für uns auch wichtig, transparent und zentral zugänglich auf der Webseite der Stadt Heidelberg über unsere Arbeit zu informieren.“

„Ein Aspekt der Heidelberger NS-Geschichte, bei dem noch vieles unerforscht ist, ist die Geschichte der städtischen Fürsorgeempfänger und das Schicksal derer, die damals gemeinhin als ‚Asoziale‘ bezeichnet wurden“, erklärt Prof. Dr. Frank Engehausen vom Historischen Seminar, „so wurden beispielsweise die Menschen in der Wichernsiedlung im Pfaffengrund geradezu kaserniert und nach und nach zwangssterilisiert.“

Eine Schlüsselstelle für eine physische und historisch authentische Erinnerung an NS-Unrecht ist das ehemalige Gefängnis „Fauler Pelz“. Dort waren zwischen 1933 und 1945 mehrere Tausend Männer und Frauen inhaftiert – ein sehr großer Teil von ihnen auf der Rechtsgrundlage (genauer: Unrechtsgrundlage) der Schutzhaft, mit der Polizei und Justiz damals politische Gegner und Ausgestoßene der „Volksgemeinschaft“ drangsalierten. Für fast alle NS-Verfolgungsopfergruppen finden sich unter den Inhaftierten im „Faulen Pelz“ Beispiele, und für etliche von ihnen bedeutete der dortige Aufenthalt den Beginn eines langen Verfolgungsweges, der in Konzentrationslagern endete.

Hauptsächliche Träger des Projekts sind das Stadtarchiv, der Heidelberger Geschichtsverein, das Historisches Seminar der Universität, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) und die Initiative Stolpersteine Heidelberg. Zu den weiteren Partnern zählen mehrere städtische Ämter und Universitätsinstitute, der Gemeinderat und der Jugendgemeinderat sowie Schulen und Vereine.

Weitere Informationen und eine fortlaufende Dokumentation der Fortschritte aus der Arbeitsgruppe finden sich unter www.erinnerungskultur.heidelberg.de. Dort sind auch Videobeiträge aus dem Kreis der Koordinierungskommission für das Gedenkkonzept zu sehen, in denen Akteure weitere Hintergründe erklären. Ebenfalls sind die beteiligten Gruppen und Institutionen dort mit Kontaktadressen genannt. Der Zugang zu vorhandener Literatur und Forschung wird in einem Bereich der Webseite ebenfalls ermöglicht und ausgebaut.

