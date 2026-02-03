Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – So schön war die Wiedereröffnung des Konzerthauses Stadthalle Heidelberg: Ein neuer Film unter www.stadthalle.heidelberg.de > Mediathek/Impressionen zeigt die Highlights vom großen Opening nach mehrjähriger, umfassender Sanierung der Stadthalle am vergangenen Sonntag, 1. Februar 2026, und lässt sowohl Beteiligte als auch Besucherinnen und Besucher zu Wort kommen. Unter www.stadthalle.heidelberg.de gibt es neben zusätzlichen Informationen zur Sanierung auch eine Fotostrecke mit Eindrücken. Alle, die an der großen Wiedereröffnung nicht teilnehmen konnten, können damit diesen besonderen Tag nochmal ein Stück weit nacherleben.

Rund 2.400 Bürgerinnen und Bürger erkundeten am Sonntag die „gute Stube“ Heidelbergs. Die Besucherinnen und Besucher erlebten den ganzen Eröffnungstag über interessante Bühnenprogramme mit hochklassiger Musik, informativen Talkformaten und Filmvorstellungen – und erhielten damit einen Eindruck, was das Konzerthaus Stadthalle nach der umfassenden Sanierung auszeichnet. Möglich wurde die Sanierung dank des Engagements des Heidelberger Ehrenbürgers Wolfgang Marguerre: Gemeinsam mit seiner Familie und seinem Unternehmen Octapharma deckt er in vollem Umfang die Kosten für die Sanierung der Stadthalle in Höhe von 57 Millionen Euro.

Musikalische Glanzpunkte, vielfältiges Bühnenprogramm, lebendige Erkundungstouren

Besucherinnen und Besucher erlebten ein vielfältiges Bühnenprogramm. Musikalische Glanzpunkte setzten das Philharmonische Orchester Heidelberg, der Heidelberger Frühling, die Heidelberger Sinfoniker und das KlangForum. In vier Bühnentalks mit den Architekten Sibylle und Prof. Felix Waechter (Waechter + Waechter Architekten BDA, Darmstadt), Mathias Schiemer (Geschäftsführer Heidelberg Marketing und Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft), Mino Marani (Generalmusikdirektor Philharmonisches Orchester Heidelberg), Johannes Klumpp (Heidelberger Sinfoniker), Thorsten Schmidt (Heidelberger Frühling) und Dominique Mayr (KlangForum) erhielt das Publikum umfassende Einblicke in die Sanierung und Nutzung. Moderiert und konzipiert wurde das Bühnenprogramm von Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg. Im Anschluss an das Bühnenprogramm erkundeten die Besucherinnen und Besucher die Stadthalle.

Wer die Stadthalle erleben möchte, kann dies etwa bei vielen Veranstaltungen tun: Informationen gibt es unter www.heidelberg-congress.com/konzerthaus-stadthalle-heidelberg. Ab sofort finden etwa die Philharmonischen Konzerte des Theaters und Orchesters Heidelberg wieder in der Stadthalle statt (Karten unter www.theaterheidelberg.de). Zurück in die Stadthalle kehrt auch das Musikfestival Heidelberger Frühling vom 14. März bis 19. April 2026 unter dem Motto „Zurück nach vorn“ (Tickets unter www.heidelberger-fruehling.de).

Die Projektleitung für die Sanierung hatte die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH (GGH) inne, in enger Abstimmung mit der Betreiberin Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft und dem Architektenbüro Waechter + Waechter.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 22:10