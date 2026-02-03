Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Klimaschutz zählt zu den zentralen politischen Herausforderungen der kommenden Jahre. Gleichzeitig steht Baden-Württemberg als Industrie-, Innovations- und Wissenschaftsstandort vor der Aufgabe, ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und soziale Balance miteinander zu verbinden. Diese Fragen betreffen nicht nur nationale Zielsetzungen, sondern wirken sich unmittelbar auf Städte und Kommunen aus – auch auf Heidelberg. Aber wie?

In der aktuellen Veranstaltung von Landtagskandidatin Nicole Huber wird Andreas Jung MdB als ausgewiesener Kenner der Klima-, Umwelt- und Energiepolitik Antworten dazu erarbeiten. Seine Expertise bezieht er durch seinen Funktionen als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit Zuständigkeit für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie als Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag verbindet er bundespolitische Verantwortung mit der Perspektive eines starken Landes.

Ablauf:

• Begrüßung und Einführung durch Nicole Huber, CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg

• Impulsvortrag von Andreas Jung MdB

• Moderiertes Gespräch und Diskussion

• Gelegenheit zu Gesprächen im Anschluss

Ort und Zeit:

Mittwoch, 4. Februar

19:00 Uhr

Qube, Bergheimer Straße 74, 69115 Heidelberg

Quelle: CDU-Landtagskandidatin Nicole Huber

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 22:41