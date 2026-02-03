Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Das Mehrgenerationenhaus lädt zu Senioren-Infoveranstaltungen ein:

1 – Senioren Online- wie funktioniert MEIN Smartphone!-

Am Donnerstag, den 05. Februar findet von 8.30 bis 9.30 Uhr die nächste Sprechstunde mit der Gruppe im PC-Raum (E.10) im Mehrgenerationenhaus Frankenthal, Mahlastraße 35, statt.

Die Sprechstunde ist ein Kooperationsprojekt des MGHs mit der Hauswirtschaftsgruppe der 8. Klasse der Friedrich-Ebert-Realschule Plus.

Die HuS- Gruppe bietet Seniorinnen und Senioren wieder eine monatliche Sprechstunde für den Umgang mit dem eigenen Smartphone im PC-Raum des Mehrgenerationenhauses Frankenthal an. Informationen und Hilfestellungen erhalten die Seniorinnen und Senioren zu Themen, wie Grundeinstellungen, dem Erstellen von Kontakten, dem Versenden von Nachrichten oder auch Bildern und die Nutzung von Apps. Schritt für Schritt bekommen sie eine Einführung durch die Schüler, wie auch eine persönliche Einweisung an ihrem eigenen Smartphone.

Die Teilnahme ist kostenlos und die Teilnehmerzahl begrenzt, daher sichern Sie sich einen Platz und melden Sie sich an.

Wichtig: Bitte eigenes Smartphone mitbringen.

Weitere Termine:

• Donnerstag, 05. März, 8.30 – 9.30 Uhr

• Donnerstag, 16. April, 8.30 – 9.30 Uhr

• Donnerstag, 07. Mai, 8.30 – 9.30 Uhr

• Donnerstag, 11. Juni, 8.30 – 9.30 Uhr

2 – PC-Kurs für Senioren bei Herrn Schwarz

Ab Donnerstag, den 05. Februar startet im Mehrgenerationenhaus Frankenthal wieder ein neuer PC-Kurs speziell für Senioren. Der Digitalbotschafter (DigiBo) Erich Schwarz gibt in dem Kurs einen Überblick über Funktionen, vermittelt Tipps und Tricks und geht auf individuelle Fragen der Teilnehmer ein. Der Kurs beantwortet Fragen wie „Was ist ein PC/ Laptop? Wie bedient man einen PC/Laptop? Welche Programme gibt es? Welche Möglichkeiten und Vorteile bietet ein PC/Laptop?“

Voraussetzung für die Teilnahme sind ein eigenes Endgerät, um Gelerntes vertiefen zu können und das Beherrschen der deutschen Sprache. Der Kurs ist kostenlos und findet donnerstags von 10 bis 12 Uhr im PC-Raum des Mehrgenerationenhaus, Mahlastraße 35 statt. Dauer des Kurses wird individuell festgelegt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um Anmeldung im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses Frankenthal telefonisch unter 06233 – 3558911 oder per Email an: mgh@frankenthal.de gebeten.

3 – Nähtreff „Näh dir was“

Hose zu lang – wie nähe ich sie um? Nähprojekt im Kopf – aber die Nähmaschine fehlt! Sie nähen an einem Kleidungsstück, benötigen aber noch etwas Hilfe um weiterzukommen oder möchten den ein oder anderen Kniff lernen?

Der nächste Nähtreff „Näh dir was“ findet am Donnerstag, den 05. Februar von 15 bis 18 Uhr im Aktionsraum, statt. Das Angebot im Mehrgenerationenhaus richtet sich an alle Nähbegeisterten, die gerne gemeinsam nähen und sich austauschen möchten. Das Angebot wird ehrenamtlich von erfahrenen Schneiderinnen begleitet, die gerne Ihr Wissen teilen und individuelle Unterstützung bieten. Eine Nähmaschine, Nähzubehör und Material müssen selbst mitgebracht werden. Bei Bedarf kann eine Nähmaschine im MGH ausgeliehen werden.

Das Angebot ist kostenlos aber die Teilnehmeranzahl ist begrenzt und nur mit Anmeldung möglich.

Weitere Termine:

• Donnerstag, 05. März von 15-18 Uhr

• Donnerstag, 02. April von 15-18 Uhr

• Donnerstag, 07. Mai von 15-18 Uhr

• Donnerstag, 11. Juni von 15-18 Uhr

Anmeldung

Um Anmeldung wird gebeten im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses Frankenthal telefonisch unter 06233 – 3558911 oder per Email

an: mgh@frankenthal.de.

Weiterer Informationen über das Programm und Veranstaltungen im MGH sind unter www.frankenthal.de/mgh oder direkt bei einem Besuch im MGH zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:34