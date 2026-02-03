Böhl-Iggelheim – Spannende Spiele um die Futsal-Südwestmeisterschaften im Frauen- und Juniorinnen-Bereich



Böhl-Iggelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Spannende Spiele um die Futsal-Südwestmeisterschaften im Frauen- und Juniorinnen-Bereich in Böhl-Iggelheim am vergangenen Wochenende. Los ging es am 31.01.2026 mit den B-Juniorinnen. Hier spielten insgesamt 8 Mannschaften in zwei Gruppen den Futsal-Südwestmeister aus.

B-Juniorinnen-Südwestmeisterschaft

Das Finale wurde von den beiden Vereinen 1. FFC Ludwigshafen und SV Kottweiler-Schwanden bestritten und war an Spannung kaum zu überbieten. Erst im Elfmeterschießen konnte sich schließlich der SV Kottweiler-Schwanden durchsetzen und holte sich den Titel. Beide Mannschaften nehmen somit an der Futsal-Regionalmeisterschaft teil.

Bei allen Turnieren wurden von den anwesenden Trainern die beste Spielerin und die beste Torfrau des Turniers gewählt.

Beste Spielerin des Turniers: Fadile Koca, VfR Wormatia Worms

Beste Torfrau des Turniers: Mia-Sophie Faul, SV Kottweiler-Schwanden II

Ein kleiner Wermutstropfen war die Verletzung einer Spielerin von JSG Römerberg JFV. Der Spielerin wünschen wir auf diesem Wege von Herzen gute Besserung.



Frauen-Südwestmeisterschaft

Im Anschluss an die B-Juniorinnen folgten die Frauen. Hier spielten insgesamt 6 Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden den Futsal-Südwestmeister aus. Am Ende standen punktgleich der SV Kottweiler-Schwanden und der SC Siegelbach II auf den beiden ersten Plätzen. Das Torverhältnis entschied dann über den Sieger SV Kottweiler-Schwanden. Beide Mannschaften nehmen somit an der Futsal-Regionalmeisterschaft teil.

Beste Spielerin des Turniers: Kathrin Weiss, SV Kottweiler-Schwanden

Beste Torfrau des Turniers: Clara Steinhauer, SC Siegelbach



Ü32-Seniorinnen Südwestmeisterschaft

Zu guter Letzt standen sich drei Mannschaften im Ü32-Seniorinnen-Wettbewerb gegenüber. Hier konnte sich der 1. FFC 08 Niederkirchen souverän mit zwei Siegen durchsetzen und sich mit dem Titel des Futsal-Südwestmeisters krönen. Auch hier gab es leider beim 1. FFC 08 Niederkirchen eine verletzte Spielerin, der wir ebenfalls gute Besserung wünschen.

Beste Spielerin des Turniers: Lisa Karch, 1. FFC 08 Niederkirchen

Beste Torfrau des Turniers: Sabrina Hammer, SG Böhl-Iggelheim



D-Juniorinnen Südwestmeisterschaft

Am 01.02.2026 ging es schließlich mit den D- und C-Juniorinnen weiter. In beiden Altersklassen wurde mit jeweils sechs Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt. Bei den D-Juniorinnen setzte sich souverän der 1. FSV Mainz 05/Schott Mainz JSG an die Spitze und holte sich den Titel.

Beste Spielerin des Turniers: Valeria Goriushina, Südwestgirls

Beste Torfrau des Turniers: Katharina Merfels, VfR Wormatia Worms



C-Juniorinnen Südwestmeisterschaft

Das Final-Wochenende beendeten schließlich die C-Juniorinnen. Hier wurde es nochmal spannend. Bis zum vorletzten Spiel stand der Sieger noch nicht fest. Letztendlich konnte sich der 1. FC Kaiserslautern gegenüber der TSG Groß-Winternheim durchsetzen. Beide Mannschaften nehmen somit an der Futsal-Regionalmeisterschaft teil.

Beste Spielerin des Turniers: Annika Katharina Eckle, TSG Groß-Winternheim

Beste Torfrau des Turniers: Joline Breid, FMSG Bretzenheim-Waldböckelheim

Unser besonderer Dank gilt den anwesenden Schiedsrichtern, der SG Böhl-Iggelheim mit ihren Helferinnen und Helfern, die sich als hervorragender Ausrichter präsentiert hat, sowie der Gemeinde Böhl-Iggelheim für die Zurverfügungstellung der Wahagnies-Halle.

Quelle: Südwestdeutscher Fußballverband e.V.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:23