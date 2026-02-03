Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Neue Wege beschreiten und den Blick auch mal über den klassischen kammermusikalischen Tellerrand werfen – das ist den Kunstfreunden Bensheim ein großes Anliegen. Und so dürfen sich die Konzertbesucher am Samstag, 7. Februar, auf einen außergewöhnlichen Abend freuen, wie es ihn so noch nie bei den Kunstfreunden gegeben hat. Darauf deuten allein schon die Instrumente hin, die an diesem Abend mit dem Trio Kronthaler zum Einsatz kommen: Neben Kontrabass auch E-Bass und E-Gitarre. Das Markenzeichen des Ensembles ist eine unverwechselbare Klangwelt zwischen Barock, Jazz und Pop. So modern und erfrischend hat man Barockmusik noch selten neu entdecken können. Das Berliner Trio um die junge Berliner Mezzosopranistin The- resa Kronthaler geht neue musikalische Wege und verbindet traumhafte Barock-Arien von Monteverdi, Purcell und Händel mit Pop- und Rock-Klängen. Mit dem finnischen Jazz- und E-Gitarristen Kalle Kalima und dem Kontra- und E-Bassisten Oliver Potratz bearbeitet die Sängerin italienische und englische Arien und Lieder mit stilistischen Mitteln der Moderne und dementsprechend mit E-Gitarre, E-Bass und programmierten Sounds. Die musikalische Welt des Barock wird damit im heutigen Klangverständnis zu einem beeindruckenden Hörerlebnis.

Kennengelernt haben sich die drei Wahl-Berliner noch während der Studienzeit an der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Aus der Faszination für das jeweils andere Genre heraus ist 2015 ihr erstes Album „The Living Loving Maid“ entstanden.

Theresa Kronthaler wuchs in Rom auf und studierte in Berlin Operngesang. Sie ist eine international gefragte Mezzosopranistin, die seit Beginn ihrer Karriere durch ihre sowohl stimmliche als auch darstellerisch außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit besticht. Sie gastiert regelmäßig an den großen Bühnen und Konzerthäusern Europas.

Auch den finnischen Gitarristen Kalle Kalima kennt man vor allem für seine Vielseitigkeit. Zu seinen diversen Trios und Bands gehören unter anderem Klima Kalima, Johnny La Marama, sowie Tenors of Karma, KUU! und das kammermusikalische Quartett K18. Er ist Preisträger diverser internationaler Jazzpreise und tourt sowohl mit seinen Bands als auch als Solist seit Jahrzehnten um die Welt. Außerdem unterrichtet Kalle Kalima seit 2017 als Dozent an der Universität Luzern.

Oliver Potratz arbeitet seit seinem Klassik -und Jazzstudium in verschiedenen Musik-bereichen. Er spielt auf zahlreichen internationalen Jazzfestivals ebenso wie als Solist mit renommierten klassischen Orchestern, als Produzent und als Komponist für Filmmusik (z.B. Babylon Berlin) und Hörspiele für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Seine Arbeit als Bassist und Produzent ist auf über 60 CDs zu hören. Die Musik brachte ihn auf zahlreichen Tourneen in mehr als 60 Länder auf 5 Kontinenten. Er erhielt eine Vielzahl von Auszeichnungen, u.a. 2009 den Neuen Deutschen Jazzpreis mit der Band Klima Kalima. Das Programm in Bensheim umspannt gut vier Jahrhunderte ­– es beginnt mit zwei Arien aus Henry Purcells Semi-Oper „Fairy Queen“ und endet mit „Walking on the moon“ von Police. Dazwischen Werke von Händel und Monteverdi ebenso wie Rocksongs von Soundgarden und Smashing Pumpkins. Nicht nur vom Wortlaut her liegen Barock und Rock an diesem Abend ganz nah beieinander. Vor diesem außergewöhnlichen Konzert laden die Kunstfreunde Bensheim wieder zu einer Einführung ab 19 Uhr ins Foyer des Parktheaters ein. Im Gespräch mit den Künstlern wird das Programm des Abends erläutert. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Karten gibt es bei bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter kunstfreunde-bensheim.de.

Quelle: Kunstfreunde Bensheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2026, 21:12