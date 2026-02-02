Worms – Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus – Polizei bittet um Hinweise

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend, 31.01.2026, kam es im Wormser Stadtteil Leiselheim zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 19:15 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Grundstück im Bereich Unterer Grund. Über die rückwärtige Terrasse gelangten sie in das Wohnhaus, wo sie mehrere Räume durchsuchten. Aus einem Schlafzimmer entwendeten die Täter Schmuck sowie ein Fernglas. Anschließend verließen sie das Anwesen unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Konkrete Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Videoaufzeichnungen konnten im Rahmen der Tatortaufnahme nicht festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

Derzeit liegen keine verwertbaren Beschreibungen der Täter vor.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Unterer Grund in Worms-Leiselheim beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kriminalinspektion Worms, Tel. 06241 852-0, E-Mail: KIWorms@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 11:01