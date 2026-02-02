Worms – Schulbus prallt gegen Wand – Feuerwehr befreit Insassen

Worms / Mörsfeld (ots) Wie die Polizei mitteilt kam es am Montag, 02.02.2026, gegen 07:08 Uhr, auf der Landesstraße 404 zwischen Mörsfeld und Kriegsfeld zu einem ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Der Bus, in dem sich etwa 25 Schülerinnen und Schüler befanden, kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen eine Wand. Das Fahrzeug kam auf der rechten Seite zum Stillstand.

Aufgrund der Endlage des Busses war ein Verlassen über die regulären Türen nicht möglich. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem größeren Kräfteaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr konnte sämtliche Insassen bereits aus dem Bus befreien.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden mehrere Kinder leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Untersuchungen erfolgen derzeit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die L 404 zwischen Mörsfeld und Kriegsfeld vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 08:30