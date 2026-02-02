Wiesloch – Stopp missachtet: Kollision auf der L 594 – Mann schwer verletzt

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) Wie die Polizei mitteilt ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der L 594 (Heidelberger Straße), in Höhe des Abzweigs L 594a.

Ein 77-jähriger Citroen-Fahrer befuhr die L 594 von Nußloch kommend und wollte an der dortigen T-Kreuzung nach links in Richtung Wiesloch abbiegen. Hierbei überfuhr er eine Stoppstelle ohne anzuhalten und missachtete die Vorfahrt eines in Richtung B 3 fahrenden Toyotas. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 77-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt; Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der 37-jährige Fahrer des Toyotas wurde leicht verletzt, zwei weitere Insassen des Toyotas blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 33.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L 594 von Nußloch sowie die L 594a von der B 3 kommend mussten bis 22:00 Uhr gesperrt werden.

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 08:33