  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Neues Rathaus
02.02.2026, 10:51 Uhr

Viernheim – Verne Ahoi! Viernheim feiert Fastnacht mit buntem Umzug und großer Afterparty

Neues RathausViernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn sich am Fastnachtssonntag, dem 15. Februar, der närrische Lindwurm durch die Viernheimer Straßen schlängelt, heißt es wieder: Verne Ahoi! Mit insgesamt 49 Zugnummern – darunter Fußgruppen sowie Motivwagen mit und ohne Musik – dürfen sich große und kleine Fastnachtsfans auf ein buntes und mitreißendes Spektakel freuen. Pünktlich um 14:11 Uhr geben die Sportschützen am Bürgerhaus traditionell den Startschuss für den Umzug. Die anschließende After-Umzugsparty auf dem Apostelplatz lädt bis 18:00 Uhr zum gemeinsamen Weiterfeiern ein. „Der Viernheimer Fastnachtsumzug ist ein fester Bestandteil unseres Brauchtums und bringt Generationen zusammen. Er schafft Heimatgefühl und verbindet Vernemer und Zugezogene auf ganz besondere Weise. Wir freuen uns sehr auf die 49 Zugnummern und das fröhliche Treiben in unserer Stadt“, so Bürgermeister Matthias Baaß mit Blick auf den Fastnachtssonntag.
Plakat
Startschuss am Bürgerhaus
Für die Zugteilnehmenden beginnt der närrische Spaß um 14:11 Uhr in der Kreuzstraße, dem offiziellen Aufstellungsbereich. Von dort führt die Zugstrecke über den Königsacker, die Jägerstraße, die Rathausstraße, den Apostelplatz, die Kettelerstraße und die Lampertheimer Straße bis zum Kreisel Saarlandstraße/Kreuzstraße. „Wir können es kaum erwarten, wieder mit unseren Wagen und Fußgruppen durch die Viernheimer Straßen zu ziehen und gemeinsam mit den vielen Närrinnen und Narrhalesen zu feiern“, erklären die Vertreter des Fastnachtskomitees unisono. Den traditionellen Startschuss für den Viernheimer Fastnachtsumzug geben wieder die Sportschützen und zwar mit drei Salutschüssen: „Den ersten 5 Minuten vor Beginn, den zweiten 3 Minuten vor Beginn und letzten zum Start des Zuges“, erklärt Thorsten Drogosch. Entlang der Zugstrecke erwartet die Besucher eine ausgelassene Stimmung, mitreißende Gruppen und natürlich jede Menge „Gutsel“ als Wurfmaterial, die besonders bei den jüngsten Fastnachtsfans für leuchtende Augen sorgen werden. „Kommt an die Straße oder auf die Balkone. Die teilnehmenden Vereine und Gruppen freuen sich über zahlreiche Fastnachterinnen und Fastnachter entlang der Zugstrecke“, so der Aufruf der Akteure.

After-Umzugsparty auf dem Apostelplatz
Nach dem Umzug ist noch nicht Schluss: Auf dem Apostelplatz lädt die After-Umzugsparty von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr zum Weiterfeiern ein. Viernheimer Vereine bieten an ihren Verkaufsständen ein vielfältiges kulinarisches Angebot – von Bratwurstbrötchen und Pommes, Crêpes und Churros bis hin zu einer breiten Getränkeauswahl. Für beste Stimmung sorgt die bewährte Moderation mit Harald Hofmann, der nicht nur den Umzug kommentiert, sondern auch die einzelnen Zugteilnehmenden humorvoll vorstellt.

Neuer Umzugs-Pin statt Zugplakette
Eine Neuerung erwartet die Fastnachtsfans in diesem Jahr: Statt klassischer Zugplaketten gibt es erstmals einen Umzugs-Pin, der vom neu gegründeten Viernheimer Fastnachtskomitee entwickelt wurde und für 3 Euro erworben werden kann. „Der Pin ist ein Zeichen der Verbundenheit zur Vernemer Fastnacht und zugleich eine schöne Erinnerung an die Fastnacht 2026“, erklärt Jan Krasko, Leiter des Kultur- und Sportamts. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen dem Fastnachtskomitee zugute und unterstützen die Umsetzung des Fastnachtsumzugs und künftiger Projekte.

Sicherheit geht vor!
Wie auch bei den zurückliegenden Veranstaltungen hat das Thema Sicherheit auch beim Fastnachtsumzug hohe Priorität. „Aufgrund der schlimmen Ereignisse in den zurückliegenden Jahren haben wir ein neues Sicherheitskonzept für Veranstaltungen unter freiem Himmel erstellt“, hebt Jan Krasko ausdrücklich hervor. In enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt sind im Vorfeld weitere Sicherheitsvorkehrungen erarbeitet worden, um für alle Beteiligten, Gäste wie Zugteilnehmende, eine ausgelassene und trotzdem sichere Veranstaltung garantieren zu können. So werden alle Stichstraßen, die auf die Umzugsstrecke führen, während des Umzuges zu Sackgassen mit Abschrankungen, damit die Durchfahrt verhindert wird. Diese Straßen werden direkt nach dem Vorbeifahren des letzten Zugteilnehmenden durch den Bauhof wieder geöffnet. Die großen Kreuzungen sowie der Start und das Ende des Zuges werden mit Einsatzfahrzeugen bzw. großen Fahrzeugen geschützt. Auch am Apostelplatz werden Poller aufgestellt sein. Entlang der Zugstrecke in der Innenstadt werden Marathongitter aufgestellt, damit die Gäste die Zugstrecke während des Treibens nicht queren. „Wir haben auf beiden Seiten die gleichen Angebote bezüglich Essen und Trinken und auch Toiletten bereitgestellt, damit die Gäste auf ihrer Seite bleiben können“, erklärt Krasko.

Hinweise zu Straßen- und Parkplatzsperrungen
Die Organisatoren bitten Anwohner und Besucher, entlang der Zugstrecke am Fastnachtssonntag keine Fahrzeuge zu parken oder diese bis spätestens 7:00 Uhr zu entfernen. Die Straßensperrungen entlang der Zugstrecke werden ab 9:00 Uhr aufgestellt. Für einen reibungslosen Ablauf benötigen insbesondere die Motivwagen ausreichend Platz. Behindernd parkende Fahrzeuge können im Bedarfsfall kostenpflichtig abgeschleppt werden. Die Kreuzstraße wird ab 10 Uhr für die Aufstellung gesperrt und ausschließlich für die Zufahrt der Motivwagen freigegeben.
Der Parkplatz vor dem Alten Rathaus ist von Freitag, 13. Februar, 8:00 Uhr, bis Montag, 16. Februar, 18:00 Uhr, bis auf die Behindertenparkplätze, komplett gesperrt. Auch auf dem Rathausparkplatz werden im gleichen Zeitraum neun Parkplätze für Einsatzfahrzeuge freigehalten und stehen nicht zur Verfügung. Das Parken auf dem alten Postparkplatz vor der Polizeistation ist möglich, allerdings ist eine Zu- bzw. Abfahrt während des Umzuges ausgeschlossen. Gleiches gilt für das Parkhaus „Am Spitalplatz“ und den Parkplatz an der Friedrich-Fröbel-Schule.
Zug Strecke
Alle von Parkverboten betroffenen Bereiche werden frühzeitig – ab Donnerstag, 5. Februar – entsprechend ausgeschildert. Bürgerinnen und Bürger sowie Anwohner werden unbedingt um Beachtung gebeten. „Wir versuchen die Einschränkungen so gering wie nur möglich zu halten. Gleichzeitig müssen wir für bestmöglichen Schutz des Fastnachtsumzuges sorgen. Daher bitten wir, die ausgesprochenen Parkverbote und Zeiten ausdrücklich zu berücksichtigen. Im Notfall müssen wir unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abschleppen lassen, was wir aber gerne vermeiden möchten“, so der Apell von Jan Kasko. Viernheim freut sich auf einen fröhlichen, farbenfrohen und närrischen Fastnachtsumzug 2026 mit vielen Teilnehmern und begeisterten Zuschauern entlang der Strecke!

Weitere Informationen gibt es unter www.viernheim.de/fastnacht oder in der ViernheimApp unter „Events“.

Quelle
Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 10:52

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    5 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    4 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 2 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com