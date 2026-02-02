Viernheim – Verne Ahoi! Viernheim feiert Fastnacht mit buntem Umzug und großer Afterparty

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn sich am Fastnachtssonntag, dem 15. Februar, der närrische Lindwurm durch die Viernheimer Straßen schlängelt, heißt es wieder: Verne Ahoi! Mit insgesamt 49 Zugnummern – darunter Fußgruppen sowie Motivwagen mit und ohne Musik – dürfen sich große und kleine Fastnachtsfans auf ein buntes und mitreißendes Spektakel freuen. Pünktlich um 14:11 Uhr geben die Sportschützen am Bürgerhaus traditionell den Startschuss für den Umzug. Die anschließende After-Umzugsparty auf dem Apostelplatz lädt bis 18:00 Uhr zum gemeinsamen Weiterfeiern ein. „Der Viernheimer Fastnachtsumzug ist ein fester Bestandteil unseres Brauchtums und bringt Generationen zusammen. Er schafft Heimatgefühl und verbindet Vernemer und Zugezogene auf ganz besondere Weise. Wir freuen uns sehr auf die 49 Zugnummern und das fröhliche Treiben in unserer Stadt“, so Bürgermeister Matthias Baaß mit Blick auf den Fastnachtssonntag.



Startschuss am Bürgerhaus

Für die Zugteilnehmenden beginnt der närrische Spaß um 14:11 Uhr in der Kreuzstraße, dem offiziellen Aufstellungsbereich. Von dort führt die Zugstrecke über den Königsacker, die Jägerstraße, die Rathausstraße, den Apostelplatz, die Kettelerstraße und die Lampertheimer Straße bis zum Kreisel Saarlandstraße/Kreuzstraße. „Wir können es kaum erwarten, wieder mit unseren Wagen und Fußgruppen durch die Viernheimer Straßen zu ziehen und gemeinsam mit den vielen Närrinnen und Narrhalesen zu feiern“, erklären die Vertreter des Fastnachtskomitees unisono. Den traditionellen Startschuss für den Viernheimer Fastnachtsumzug geben wieder die Sportschützen und zwar mit drei Salutschüssen: „Den ersten 5 Minuten vor Beginn, den zweiten 3 Minuten vor Beginn und letzten zum Start des Zuges“, erklärt Thorsten Drogosch. Entlang der Zugstrecke erwartet die Besucher eine ausgelassene Stimmung, mitreißende Gruppen und natürlich jede Menge „Gutsel“ als Wurfmaterial, die besonders bei den jüngsten Fastnachtsfans für leuchtende Augen sorgen werden. „Kommt an die Straße oder auf die Balkone. Die teilnehmenden Vereine und Gruppen freuen sich über zahlreiche Fastnachterinnen und Fastnachter entlang der Zugstrecke“, so der Aufruf der Akteure.

After-Umzugsparty auf dem Apostelplatz

Nach dem Umzug ist noch nicht Schluss: Auf dem Apostelplatz lädt die After-Umzugsparty von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr zum Weiterfeiern ein. Viernheimer Vereine bieten an ihren Verkaufsständen ein vielfältiges kulinarisches Angebot – von Bratwurstbrötchen und Pommes, Crêpes und Churros bis hin zu einer breiten Getränkeauswahl. Für beste Stimmung sorgt die bewährte Moderation mit Harald Hofmann, der nicht nur den Umzug kommentiert, sondern auch die einzelnen Zugteilnehmenden humorvoll vorstellt.

Neuer Umzugs-Pin statt Zugplakette

Eine Neuerung erwartet die Fastnachtsfans in diesem Jahr: Statt klassischer Zugplaketten gibt es erstmals einen Umzugs-Pin, der vom neu gegründeten Viernheimer Fastnachtskomitee entwickelt wurde und für 3 Euro erworben werden kann. „Der Pin ist ein Zeichen der Verbundenheit zur Vernemer Fastnacht und zugleich eine schöne Erinnerung an die Fastnacht 2026“, erklärt Jan Krasko, Leiter des Kultur- und Sportamts. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen dem Fastnachtskomitee zugute und unterstützen die Umsetzung des Fastnachtsumzugs und künftiger Projekte.

Sicherheit geht vor!

Wie auch bei den zurückliegenden Veranstaltungen hat das Thema Sicherheit auch beim Fastnachtsumzug hohe Priorität. „Aufgrund der schlimmen Ereignisse in den zurückliegenden Jahren haben wir ein neues Sicherheitskonzept für Veranstaltungen unter freiem Himmel erstellt“, hebt Jan Krasko ausdrücklich hervor. In enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt sind im Vorfeld weitere Sicherheitsvorkehrungen erarbeitet worden, um für alle Beteiligten, Gäste wie Zugteilnehmende, eine ausgelassene und trotzdem sichere Veranstaltung garantieren zu können. So werden alle Stichstraßen, die auf die Umzugsstrecke führen, während des Umzuges zu Sackgassen mit Abschrankungen, damit die Durchfahrt verhindert wird. Diese Straßen werden direkt nach dem Vorbeifahren des letzten Zugteilnehmenden durch den Bauhof wieder geöffnet. Die großen Kreuzungen sowie der Start und das Ende des Zuges werden mit Einsatzfahrzeugen bzw. großen Fahrzeugen geschützt. Auch am Apostelplatz werden Poller aufgestellt sein. Entlang der Zugstrecke in der Innenstadt werden Marathongitter aufgestellt, damit die Gäste die Zugstrecke während des Treibens nicht queren. „Wir haben auf beiden Seiten die gleichen Angebote bezüglich Essen und Trinken und auch Toiletten bereitgestellt, damit die Gäste auf ihrer Seite bleiben können“, erklärt Krasko.



Hinweise zu Straßen- und Parkplatzsperrungen

Die Organisatoren bitten Anwohner und Besucher, entlang der Zugstrecke am Fastnachtssonntag keine Fahrzeuge zu parken oder diese bis spätestens 7:00 Uhr zu entfernen. Die Straßensperrungen entlang der Zugstrecke werden ab 9:00 Uhr aufgestellt. Für einen reibungslosen Ablauf benötigen insbesondere die Motivwagen ausreichend Platz. Behindernd parkende Fahrzeuge können im Bedarfsfall kostenpflichtig abgeschleppt werden. Die Kreuzstraße wird ab 10 Uhr für die Aufstellung gesperrt und ausschließlich für die Zufahrt der Motivwagen freigegeben.

Der Parkplatz vor dem Alten Rathaus ist von Freitag, 13. Februar, 8:00 Uhr, bis Montag, 16. Februar, 18:00 Uhr, bis auf die Behindertenparkplätze, komplett gesperrt. Auch auf dem Rathausparkplatz werden im gleichen Zeitraum neun Parkplätze für Einsatzfahrzeuge freigehalten und stehen nicht zur Verfügung. Das Parken auf dem alten Postparkplatz vor der Polizeistation ist möglich, allerdings ist eine Zu- bzw. Abfahrt während des Umzuges ausgeschlossen. Gleiches gilt für das Parkhaus „Am Spitalplatz“ und den Parkplatz an der Friedrich-Fröbel-Schule.



Alle von Parkverboten betroffenen Bereiche werden frühzeitig – ab Donnerstag, 5. Februar – entsprechend ausgeschildert. Bürgerinnen und Bürger sowie Anwohner werden unbedingt um Beachtung gebeten. „Wir versuchen die Einschränkungen so gering wie nur möglich zu halten. Gleichzeitig müssen wir für bestmöglichen Schutz des Fastnachtsumzuges sorgen. Daher bitten wir, die ausgesprochenen Parkverbote und Zeiten ausdrücklich zu berücksichtigen. Im Notfall müssen wir unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abschleppen lassen, was wir aber gerne vermeiden möchten“, so der Apell von Jan Kasko. Viernheim freut sich auf einen fröhlichen, farbenfrohen und närrischen Fastnachtsumzug 2026 mit vielen Teilnehmern und begeisterten Zuschauern entlang der Strecke!

Weitere Informationen gibt es unter www.viernheim.de/fastnacht oder in der ViernheimApp unter „Events“.

Quelle

Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 10:52