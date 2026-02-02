Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal – Veranstaltungen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

1 – Faschingsbasteln in der Stadtbücherei

2 – Freundschaftsbändchen basteln

3 – Safer Internet Day

1 – Kunterbunte Freitagsaktion zu Fasching in der Stadtbücherei Frankenthal

Helau, Ahoi und Kikeriki: Zur fünften Jahreszeit verwandelt sich die Kinderbücherei in einen bunten Ort voller Kreativität für Familien mit Kindern ab 4 Jahren. Am Freitag,13. Februar von 15 bis 18 Uhr können sich kleine und große Bastelfans mit dem Gestalten lustiger Masken aus Handabdrücken perfekt auf Fasching einstimmen. Die fantasievollen Kunstwerke aus buntem Tonpapier sind ein Hingucker auf jeder Party.

Alle Materialien werden bereitgestellt, die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung. Das Team der Stadtbücherei Frankenthal freut sich auf zahlreiche kreative Hände.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

2 – Trendige Armbänder knüpfen in der Stadtbücherei!

Am Mittwoch, 18. Februar sind Jugendliche ab 12 Jahren eingeladen, trendige Armbänder selbst herzustellen. Von 16 bis 18 Uhr werden verschiedene klassische sowie aktuell angesagte Knüpftechniken und Muster vorgestellt. Neben dem Knüpfen kommen auch unterschiedliche Perlen wie Buchstaben- oder Scheibenperlen zum Einsatz, ganz im Stil der beliebten Taylor Swift-Freundschaftsbändchen. So entstehen individuelle Schmuckstücke, die selbstverständlich mit nach Hause genommen werden dürfen. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

3 – Medienaktionstag zu Künstlicher Intelligenz in der Stadtbücherei Frankenthal

Bereits wenige Tage vor dem Safer Internet Day 2026 lädt die Stadtbücherei Frankenthal Familien mit Kindern ab acht Jahren zu einem Medienaktionstag rund um das Thema Künstliche Intelligenz ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 7. Februar von 11 bis 15 Uhr in der Stadtbücherei statt. KI-Bots sind längst Teil unseres digitalen Alltags. Schon Kinder und Jugendliche begegnen Chatbots beispielsweise auf WhatsApp, Instagram oder Snapchat oder nutzen selbst Angebote wie ChatGPT & Co. Chatbots helfen bei den Hausaufgaben, beantworten Fragen, lösen Probleme und bieten teilweise sogar emotionalen Support. Doch wie funktionieren Chatbots eigentlich? Wann sind sie hilfreich? Warum können sie auch gefährlich oder manipulierend sein? Und können Chatbots echte Freunde ersetzen? An verschiedenen Mitmachstationen können Erwachsene und Kinder gemeinsam ihre Medienkompetenz stärken, Quizfragen lösen und miteinander ins Gespräch über Künstliche Intelligenz und Chatbots kommen.

Die Aktionen richten sich sowohl an Familien mit Kindern ab acht Jahren, die noch nicht eigenständig im Internet unterwegs sind, als auch an ältere Kinder, die mit Smartphone oder Tablet bereits regelmäßig online sind. Der Safer Internet Day 2026 (SID26) findet am 10. Februar statt und steht unter dem Motto „KI and me. In künstlicher Beziehung.“ Die EU-Initiative klicksafe rückt dabei die Frage in den Mittelpunkt, wie sich die zunehmende Nutzung von KI-Begleitern auf unser Miteinander und insbesondere auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Der Safer Internet Day wird jedes Jahr im Februar weltweit durchgeführt, um die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Internet zu stärken.

Weitere Infos sind unter www.klicksafe.de/sid zu finden. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 10:58