Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund um den Valentinstag wird es in der Speyerer Innenstadt wieder besonders herzlich: Am 13. und 14. Februar 2026 laden die Stadt Speyer, die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers e. V.“ sowie zahlreiche lokale Einzelhändler*innen und Gastronomiebetriebe unter dem Motto #verliebtinSpeyer zu gemeinsamen Valentinstagsaktionen ein. Im Mittelpunkt stehen Genuss, gemeinsame Zeit und kleine Aufmerksamkeiten – für Verliebte ebenso wie für alle, die den Tag der Liebe auf ihre eigene Weise feiern möchten.

Ein süßer Gruß erwartet die Besucher*innen bereits am 13. Februar: Ab 13 Uhr werden in der Innenstadt Herzbrezeln verteilt. Zudem steht am 13. und 14. Februar ein liebevoll gestalteter Fotospot mit Herzmotiv vor der Filiale BÖ Schuhe & Fashion in der Maximilianstraße 64 bereit. Dort können Erinnerungsfotos entstehen, die den Valentinstag in Speyer festhalten.

Der lokale Einzelhandel beteiligt sich an beiden Tagen mit besonderen Aktionen und Angeboten. Am 13. und 14. Februar erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem exklusive Rabattaktionen und liebevoll gestaltete Valentinsangebote: So gewährt KUINI an beiden Tagen 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Annas Landpartie lädt mit herzlichen Geschenkideen und dekorativen Valentinsartikeln wie Herzbrezeln oder pfälzischen Herznudeln ein. Der Benetton Store wirbt mit dem „LOVE DEAL – Finde dein Perfect Match“: Beim Kauf von zwei Artikeln erhalten Kundinnen und Kunden 14 Prozent Rabatt auf die gesamte Frühjahrskollektion für Damen, Herren und Kinder; am Samstag, 14. Februar, gibt es zudem für jede Kundin und jeden Kunden bei Kauf eines Artikels eine rote Rose. Pippos Vintage und Port Grimaud bieten jeweils am 14. Februar einen Rabatt von 14 Prozent an. Bei Hussel stehen süße Leckereien zum Valentinstag im Mittelpunkt, während in der Postgalerie Herzbrezeln verteilt werden. Bei ocean&sand werden sowohl am 13. als auch am 14. Februar 14 Prozent Rabatt auf alle Heißgetränke gewährt, zusätzlich werden ausgewählte Valentinstags-Specials mit 14 Prozent Rabatt angeboten.

Die Gastronomiebetriebe beteiligen sich am Valentinstag, 14. Februar, mit speziellen kulinarischen Angeboten. Das Restaurant „Zum Alten Engel“ serviert ein besonderes Valentinsmenü. Der Domhof lädt am 14. Februar ab 18 Uhr zu einem „Menü für Verliebte“ ein (nur mit Reservierung). Im AvantGarthe erwartet die Gäste ein Vier-Gänge-Valentinsmenü mit Live-Musik. Das Maximilian bietet sowohl ein Valentinstagsfrühstück als auch ein Valentinstagsmenü an. Das Restaurant Hinode serviert am ein spezielles Valentinsmenü, während der Eulenspiegel mit dem Valentinsmenü „Rote Bete“ kulinarische Akzente setzt. Auch das Wirtshaus am Dom sowie das Mediterraneo locken mit einem speziellen Valentinstagmenü.

Ermöglicht wird die Valentinstagsaktion durch das Engagement der Speyerer Einzelhändler*innen sowie der Gastronomiebetriebe. Die Stadt Speyer bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung und ihren Beitrag zu dieser gemeinschaftlichen Aktion und freut sich darauf, den Valentinstag gemeinsam mit Bürger*innen und Gästen in der Innenstadt zu feiern.

Fotos vom Fotospot können in den sozialen Medien gerne unter dem Hashtag #verliebtinSpeyer geteilt werden.

Für weitere Informationen zu den Angeboten und teilnehmenden Betrieben steht Clara Zimmermann per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 21:11