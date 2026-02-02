Sinsheim – TSG Hoffenheim verstärkt sich mit Luis Engelns

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG Hoffenheim begrüßt mit Luis Engelns einen talentierten zentralen Mittelfeldspieler in ihren Reihen. Der 18-Jährige kommt vom SC Paderborn und stößt mit sofortiger Wirkung zum Klub.

„Luis ist ein sehr spannender Spieler mit ausgeprägter Spielintelligenz und einer hohen Präsenz im zentralen Mittelfeld“, sagt Paul Pajduch, Technischer Direktor der TSG Hoffenheim. „Er hat trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen im Profifußball gesammelt. Nun kann er hier den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen, wichtige Spielzeit in der 3. Liga sammeln und sich an das Niveau in der Bundesliga gewöhnen.“

Luis Engelns durchlief sämtliche Jugendmannschaften des SC Paderborn und schaffte dort früh den Sprung in den Profibereich. Im Oktober 2024 feierte er beim Auswärtsspiel des SCP beim 1. FC Kaiserslautern sein Debüt in der 2. Bundesliga. In der laufenden Saison kam der zentrale Mittelfeldspieler auf 17 Zweitligaeinsätze und erzielte dabei ein Tor, zudem absolvierte er zwei Partien im DFB-Pokal. Insgesamt stehen bei ihm bereits 29 Spiele in der 2. Bundesliga zu Buche.

Auch auf internationaler Ebene sammelte Engelns früh Erfahrungen: Für die deutsche U19-Nationalmannschaft absolvierte er bislang vier Einsätze.

